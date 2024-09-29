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رياضة

محمد صبحي عن فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي: سعيد بمستوى عواد

محمد صبحي, فيتو
محمد صبحي, فيتو

أكد محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحقية فريقه بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي.

محمد صبحي حارس مرمى الزمالك 

وقال محمد صبحي في تصريحات للمركز الإعلامي: "سعيد للغاية بالفوز على الأهلي والتتويج بلقب كأس السوبر، والزمالك كان يستحق هذا الفوز لأننا قدمنا مباراة قوية".

وأوضح محمد صبحي أنه كان يمني نفسه بالمشاركة في المباراة وكان في قمة تركيزه استعدادًا للمباراة، ولكن الإصابة حرمته من التواجد، مشيرًا إلى أن محمد عواد نجح بجدارة في الدفاع عن مرمى الزمالك خلال المباراة.

واختتم تصريحاته قائلًا: "على الرغم من حزني بسبب الإصابة، لكن ظهور عواد بهذا الأداء منحني الرضا بالإصابة، والزمالك يمتلك حراس مميزين، وتربطني علاقة قوية بمحمد عواد، والمنافسة دائمًا تكون لصالح الفريق".

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

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