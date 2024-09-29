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رياضة

مدرب الزمالك يغادر القاهرة بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

جوميز
جوميز

غادر القاهرة اليوم الأحد، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومعاونيه أندري بيكي المدرب العام، ولويس فيسنتي مدرب الحراس وجواو ميجيل مخطط الأحمال لقضاء فترة الإجازة بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يعود المدير الفني ومعاونوه إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج فريق  الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3  بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

البرتغالي جوزيه جوميز البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي جوزيه

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