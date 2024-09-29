الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتابع موقف الكثافة الطلابية وعجز المعلمين بمدارس السرو

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، عددا من مدارس إدارة السرو التعليمية.

شملت الجولة مدارس حمزة السنباطي الثانوية والسرو الإعدادية بنات والسرو الثانوية بنين، حيث قام وكيل الوزارة بمعاينة الفصول الدراسية والاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الطلاب والمعلمين.

وكيل الوزارة يتابع الكثافة الطلابية في الفصول وعجز المعلمين

 

كما تفقد غريب الكثافة الطلابية في الفصول وعجز المعلمين، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

وخلال الجولة، اطمأن "وكيل الوزارة" على انضباط الطلاب والمعلمين وسير العملية التعليمية بشكل عام، كما قام بتفقد الفصول الدراسية والتأكد من سد عجز المعلمين وتناسب الكثافة الطلابية مع الإمكانيات المتاحة.

واعرب "وكيل الوزارة" عن إعجابه بالمستوى التعليمي الذي شاهده في المدارس التي زارها، مشيدًا بجهود المعلمين والطلاب.

وكيل الوزارة" يؤكد أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين

وأكد "وكيل الوزارة" أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، مشددًا على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وتطوير العملية التعليمية، معربًا عن ثقته في قدرة المعلمين والطلاب على تحقيق المزيد من الإنجازات.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة عوني شعلان، مدير إدارة السرو التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التربية والتعليم الجودة التعليمية الطلاب والمعلمين بدمياط تعليم دمياط سد عجز المعلمين محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط مستوى التعليم عجز المعلمين

مواد متعلقة

مدير تعليم دمياط يشيد بمستوى مدارس الزرقا

افتتاح وحدة علاج السكتة الدماغية وجلطات المخ بعين شمس

الإنتاج الحربي في عام.. دور حيوي في توطين الصناعة.. استحداث منتجات عسكرية جديدة.. إنتاج راجمة الصواريخ رعد 200.. ونسخة مطورة من سينا 200

انعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية طوال أيام عيد الأضحى بكفر الشيخ

استعدادات العيد بأسيوط، تجهيز 4355 ساحة صلاة ومسجد وفتح المجازر مجانا

وزيرة التضامن: نقدم حزمة تسهيلات لإنشاء وتطوير حضانات القطاعين الخاص والأهلي

تفاصيل قضية الفنانة التشكيلية غادة والي.. تواجه تهمة سرقة 4 لوحات من فنان روسي.. الدفاع يطالب بتعويض مليون جنيه.. والمحكمة تنظر الاستئناف على حكم حبسها اليوم

ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.. تحقيق معدل نمو 4.2%.. الاستثمارات الكلية المستهدفة 2.2 تريليون جنيه.. و150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

طلاسم عمل مؤمن زكريا تتصدر التريند، والنشطاء: معالج روحي يكشف سر إصابة اللاعب بالسحر

تشققات وتسريب مياه بسد السرج، خبيرة ترسيم حدود تكشف قرب انهياره (فيديو)

أخبار الأهلي، حقيقة رحيل قمصان وإصابة هاني وضغوط جديدة على كولر

لا تظهر عليها آثار جروح، انتشال جثمان حسن نصر الله

حسبة برما، الزمالك ينتظر المعجزة للاستمرار في مونديال كرة اليد

آبي أحمد في ورطة، خسائر الجيش الإثيوبي بالآلاف وقوات فانو تقترب من أديس أبابا

حقيقة وفاة مهاتير محمد في مسجده بماليزيا (صور)

زغلول صيام يكتب: كل يوم حكاية مع وزير رياضة.. المهندس حسن صقر (3)

منوعات

المزيد

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29-9-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29-9-2024

المزيد

انفوجراف

رسائل وتصريحات السيسي في حفل أكاديمية الشرطة 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز حل السحر بسحر مثله، اعرف آراء العلماء

مفتي الجمهورية: التربية الإيجابية أمر ضروري للحفاظ على المجتمع

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بكسب المال وإنفاقه في المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية