وكيل تعليم دمياط يتابع موقف الكثافة الطلابية وعجز المعلمين بمدارس السرو

تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، عددا من مدارس إدارة السرو التعليمية.

شملت الجولة مدارس حمزة السنباطي الثانوية والسرو الإعدادية بنات والسرو الثانوية بنين، حيث قام وكيل الوزارة بمعاينة الفصول الدراسية والاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الطلاب والمعلمين.

وكيل الوزارة يتابع الكثافة الطلابية في الفصول وعجز المعلمين

كما تفقد غريب الكثافة الطلابية في الفصول وعجز المعلمين، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

وخلال الجولة، اطمأن "وكيل الوزارة" على انضباط الطلاب والمعلمين وسير العملية التعليمية بشكل عام، كما قام بتفقد الفصول الدراسية والتأكد من سد عجز المعلمين وتناسب الكثافة الطلابية مع الإمكانيات المتاحة.

واعرب "وكيل الوزارة" عن إعجابه بالمستوى التعليمي الذي شاهده في المدارس التي زارها، مشيدًا بجهود المعلمين والطلاب.

وكيل الوزارة" يؤكد أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين

وأكد "وكيل الوزارة" أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، مشددًا على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وتطوير العملية التعليمية، معربًا عن ثقته في قدرة المعلمين والطلاب على تحقيق المزيد من الإنجازات.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة عوني شعلان، مدير إدارة السرو التعليمية.