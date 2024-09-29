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ثقافة وفنون

"الجوازة باظت" على مسرح نقابة الصحفيين الخميس

مسرحية الجوازة باظت،
مسرحية الجوازة باظت، فيتو

يستضيف مسرح نقابة الصحفيين، العرض المسرحي الكوميدي والغنائي "الجوازة باظت" يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل فى تمام الساعة الـ 7:30 مساءً.

وتطرح مسرحية “الجوازة باظت” قضية التفكك الأسري وزيادة نسب الطلاق في مصر والمنطقة العربية، وتقدمها فرقة "المسرح المصري"، وهي مقتبسة عن الكتاب الأكثر مبيعا: “رجال من المريخ نساء من الزهرة”.


مسرحية الجوازة باظت من بطولة ناصر عبدالحفيظ وآية سليمان، وميادة يحيى، وفريدة حماد ومحمد عزت ومن إخراج وتأليف ناصر عبد الحفيظ.
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نقابة الصحفيين مسرحية “الجوازة باظت” التفكك الاسري الجوازة باظت

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