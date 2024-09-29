"الجوازة باظت" على مسرح نقابة الصحفيين الخميس
يستضيف مسرح نقابة الصحفيين، العرض المسرحي الكوميدي والغنائي "الجوازة باظت" يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل فى تمام الساعة الـ 7:30 مساءً.
وتطرح مسرحية “الجوازة باظت” قضية التفكك الأسري وزيادة نسب الطلاق في مصر والمنطقة العربية، وتقدمها فرقة "المسرح المصري"، وهي مقتبسة عن الكتاب الأكثر مبيعا: “رجال من المريخ نساء من الزهرة”.
مسرحية الجوازة باظت من بطولة ناصر عبدالحفيظ وآية سليمان، وميادة يحيى، وفريدة حماد ومحمد عزت ومن إخراج وتأليف ناصر عبد الحفيظ.
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