"الجوازة باظت" على مسرح نقابة الصحفيين الخميس

يستضيف مسرح نقابة الصحفيين، العرض المسرحي الكوميدي والغنائي "الجوازة باظت" يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل فى تمام الساعة الـ 7:30 مساءً.

وتطرح مسرحية “الجوازة باظت” قضية التفكك الأسري وزيادة نسب الطلاق في مصر والمنطقة العربية، وتقدمها فرقة "المسرح المصري"، وهي مقتبسة عن الكتاب الأكثر مبيعا: “رجال من المريخ نساء من الزهرة”.