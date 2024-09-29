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سياسة

نقابة الصحفيين تعقد ورشة عمل حول مدونة السلوك المهني

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تواصل لجنة الحريات والتشريعات التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، أعمالها بإقامة ورشة عمل حول مشروع لمدونة السلوك في المؤسسات الصحفية.

عقد ورشة لمدونة السلوك في المؤسسات الصحفية

وتعقد اللجنة الورشة اليوم الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ الساعة السادسة مساء في الدور الثالث بقاعة اجتماعات لجان المجلس. يحضر الورشة مجموعة من القانونيين والصحفيين المهتمين بهذا المجال وأصحاب الخبرة الواسعة.

البلشي: تدشين موقع إلكتروني لمؤتمر الصحفيين  

ويذكر أن  الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أعلن  تدشين موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، وتعكف اللجان النوعية على وضع الخطة العامة للمؤتمر.

وأكد «البلشي» في تصريحات لمحرري النقابة، أن القائمين على اللجان يجتمعون حاليًا لوضع البرنامج وتحديد موعد المؤتمر، الذي سيعلنون عنه فور الاتفاق عليه.

منسقين لجان المؤتمر العام لنقابة الصحفيين 

‎وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر اختيار الدكتور وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين، كما قرر المجلس اختيار: عبد الله عبد السلام منسقًا للجنة مستقبل الصحافة، وعبد الفتاح الجبالى منسقًا للجنة اقتصاديات الصحافة، ومحمد بصل منسقًا للجنة التشريعات والحريات. 

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المؤتمر العام السادس للنقابة الصحفيين مدونة سلوك في المؤسسات الصحفية نقابة الصحفيين

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