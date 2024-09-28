لظروف صحية، إيناس جوهر تعتذر عن مئوية فؤاد المهندس بـ"الصحفيين"

اعتذرت الإعلامية إيناس جوهر عن حضور مئوية فؤاد المهندس بنقابة الصحفيين، لظروف صحية منعتها من الحضور.



وكان نجل فؤاد المهندس أكد أن جيل والده لم يكن يفكر مطلقا في الماديات، مشيرا إلي أن عمر الشريف قرر عمل شريط تليفزيوني لبرنامج عمو فؤاد بدون مقابل

وأضاف خلال ندوة في حب فؤاد المهندس المقامة في نقابة الصحفيين أن علاقة والده كانت قوية جدا بعادل إمام وفي مرة زرنا الساعة 2 الصبح، وصحي والدي وقاله عايزين نشتغل مع بعض، وفعلا عملوا أكثر من عمل منها 5 باب، وكان دايما حاسس أن عادل ها يبقي نجم كبير وكان شايف أن الضيف أحمد قنبلة كوميدية

وأضاف:" بدأت علاقة فؤاد المهندس بـ عبد المنعم مدبولي من خلال ساعة لقلبك، مشيرا إلى أن فيهم طباع زي بعض، وأخرج له مسرحية أنا وهو وهي وغيرها وكانوا دايما على اتصال ببعض، وكان في مشروع أنهم يعملوا مسرحية فيها شريهان، ولكن مكنش فيه الكتابة النضيفة بعد وفاة بهجت قمر.