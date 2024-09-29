هل أوشك نظام أبى أحمد على السقوط ؟ متخصص في الشأن الإفريقى يجيب

قال الدكتور رمضان قرنى، خبير الشؤون الإفريقية ونائب رئيس الجمعية العلمية للشؤون الأفريقية، أن هناك حالة من التعتيم الإعلامى يمارسها النظام السياسي الإثيوبى بقيادة آبى أحمد على الأوضاع الداخلية في بلاده، موضحا أنها سمة عامة تميز النظام السياسي فى إثيوبيا على مدار التاريخ.

خطة أبي أحمد لـ تضليل الأثيوبيين

وأكد فى تصريح لـ فيتو إن آبى أحمد يلعب على تسويق نفسه بأسلوب دعائى يعتمد على دغدغة مشاعر الداخل الإثيوبى بالحديث عن التنمية، وأن إثيوبيا قوة صاعدة تواجة تحديات من قوى استعمارية، لكن هذا الخطاب لم يعد يجدى فى الداخل الإثيوبى.

أزمة حكومة أبى أحمد وخطورة طبيعتها القمعية

وواصل: نظام أبى أحمد استخباراتي وذو طبيعة قمعية فى مواجهة قادة المعارضة فى الداخل، وخير مثال قمع المعارضة فى اروم، والحرب التى شهدها إقليم تجراي، الذى أدى إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا بل وتدمير الإقليم رغم أن عرقيته هى الثالثة في البلاد.

وأضاف: لولا الدعم العسكرى الذى حصل عليه ابى احمد من القوى الاقليمية والدولية الذى ساعده في القضاء على جبهة تجراي، كان انتهى وسقط عن الحكم منذ سنوات.

علاقة أبي أحمد الغامضة بالقوى الغربية

وتابع: القوى الدولية الكبرى تساعد ابى احمد، لانها تعتبره بمثابة الشرطى للقوى الغربية فى منطقة القرن الافريقى، كما تعول عليه في مواجهة التنظيمات الارهابية بالصومال وكينيا وغينيا، لكن التوترات من الأمهرة والأورومو وأغلب مكونات الشعب الإثيوبي سيشعل أزمة داخلية غير مسبوقة.



واشار قرنى ان وجود تحدى اكبر وأخطر على حكومة ابى احمد، وهو تردى الاوضاع الاقتصادية، إذ رغم الدعم الاقليمى والدولي باسم الديمقراطية والحريات السياسية، لكن تزايد القمع والصراعات ساهم في تراجع الاستثمارات الدولية والعربية مما جعل النظام الاثيوبى يواجة صعوبة كبرى فى استيراد البضائع، الأمر الذي انعكس على ارتفاع الاسعار بمعدل 200%، وتزايد معدلات التضخم 30%.