الأحد 29 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

سميح ساويرس: أتمنى أشوفكم في المهرجان بعد 10 سنين، ولا نية لتأجيل الدورة السابعة

المهندس سميح ساويرس،
المهندس سميح ساويرس، فيتو

أعرب المهندس سميح ساويرس عن سعادته بالتواجد في المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل الدورة الـ 7 من المهرجان، قائلا: "أتمنى أشوفكم في المهرجان بعد 10 سنين نيجي هنا ويبقى مهرجان ناجح". 

المهندس سميح ساويرس:  لا تأجيل للدورة السابعة من المهرجان

وتحدث سميح ساويرس عن إمكانية تأجيل الدورة السابعة من المهرجان في حال تدهور الظروف الحالية واستمرار العدوان على لبنان وغزة، قائلا: “لا يوجد على الساحة حاليا ما يدعو للتفكير في تأجيل المهرجان”.

وتابع: "ما حدث مؤخرا من أحداث في لبنان كان فترة محدودة وهدف محدد لإسرائيل وأصبح معندوش دافع إنه يستمر في معاقبة المدنيين.. خاصة أن العالم كله رافض التصرفات الهمجية دي". 

 

مهرجان الجونة السينمائي 

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي.

علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

عرض فيلم "آخر المعجزات" للمخرج عبد الوهاب شوقي في افتتاح مهرجان الجونة

قائمة الأفلام الروائية الطويلة المتنافسة في مهرجان الجونة بدورته السابعة

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المهندس سميح ساويرس مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي

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