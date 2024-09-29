الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

هل يفرق القانون بين التحرش بالنساء في مكان عام أو خاص؟

القانون
القانون

نص قانون العقوبات، على معاقبة الرجال بتهمة التحرش بالنساء، وبين حدود عقوبة الجريمة، سواء كانت في مكان عام أو خاص. 

 

عقوبة التحرش الجنسي بالسيدات 

 

وتكون الغقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات لكل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص. 

 

وتكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

ما هو التحرش في القانون ؟ 

 

التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

 

والتحرش يعتبر شكل من أشكال التفرقة العنصرية والتمييز غير الشرعية بحق الأفراد، وقد يتجلى كشكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي والاستئساد على الغير.

 

ويعود تاريخ استخدام مصطلح التحرش الجنسي إلى عام 1973 في تقرير إلى رئيس ومستشار معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا آنذاك عن أشكال مختلفة من قضايا المساواة بين الجنسين ووضع سياسات وإجراءات ذات الصلة. 

 

ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في ذلك الوقت اعترف أيضا بالإصابات الناجمة عن المضايقات العنصرية والمضايقات التي تتعرض لها النساء ذوات البشرة الملونة وذكر رئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أيضا أن التحرش يتناقض مع رسالة الجامعة، وكذلك لا يطاق بالنسبة للأفراد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التحرش بالنساء عقوبة التحرش الجنسي التحرش الجنسي بالسيدات التحرش التحرش الجنسي

الأكثر قراءة

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

الحوثيون يعلنون الحصيلة الأولية للعدوان الإسرائيلي على اليمن

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

إسرائيل غاوية وضع يد.. كيف استردت مصر طابا بحكم تاريخي من محكمة العدل الدولية (فيديوجراف)

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

كل ما تريد معرفته عن جيفرسون كوستا مدافع الزمالك المنتظر (فيديو)

تعرف على نظام الدراسة الجديد فى معاهد معاوني الأمن

4 حراس مرمى في معسكر منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

منوعات

المزيد

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إسرائيل غاوية وضع يد.. كيف استردت مصر طابا بحكم تاريخي من محكمة العدل الدولية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان يفعل الكافرون عند تلاوة النبي للقرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية