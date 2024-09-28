السبت 28 سبتمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس كوافير بتهمة التحرش بفتاة أجنبية في المعادي

حبس متهمة
حبس متهمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عامل في محل كوافير حريمي، بعد ان اتهمته سيدة أجنبية تبلغ من العمر 32 عامًا، بالتحرش بها أثناء تقليم أظافرها، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت السيدة في بلاغها إنها تعرضت لملامسة غير لائقة من العامل، الذي قام بملامسة قدمها في منطقة الركبة أثناء تقديم الخدمة.

 

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية العامل، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

 

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

 

 

 

 

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محكمة جنوب القاهرة نقل النيابة العامة الحوداث

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