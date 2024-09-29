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اقتصاد

التصديرى للصناعات الغذائية: 25% نموا فى صادرات القطاع إلى الاتحاد الأوروبي

جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو

أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الاتحاد الأوروبى يعد ثانى أهم التكتلات الدولية أمام صادرات الصناعات الغذائية المصرية، حيث شكل 22% من إجمالى صادرات القطاع خلال العام الماضى.

وأوضح أنه خلال السنوات الأخيرة استطاع القطاع تحقيق معدلات نمو جيدة إلى هذا التكتل تراوحت ما بين 20 إلى 25%، قائلا: نسعى للحفاظ على هذه المعدلات وزيادتها خلال السنوات المقبلة.

 جاء ذلك خلال  الندوة الاليكترونية  التى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID-TRADE، عبر تطبيق "زووم" تحت عنوان " المتطلبات الجديدة للاتحاد الأوروبي وتأثيرها على صادرات القطاع إلي أوروبا"، وذلك بالتزامن معرض سيال المقرر تنظيمه بباريس الشهر المقبل.

 

 توعية الشركات المصدرة بكافة القوانين والقرارات الجديدة التى يصدرها الاتحاد الأوروبى

وأضاف أن المجلس يعمل على توعية الشركات المصدرة بكافة القوانين والقرارات الجديدة التى يصدرها الاتحاد الأوروبى خاصة تلك المرتبطة بالمصنعات الغذائية من أصل زراعى من أجل تقنين أوضاعهم معها وتجنب رفض منتجاتهم، مضيفا أن المجلس يحرص على التعاون مع كافة الجهات الحكومية والدولية المعنية بهذا الملف لضمان تعزيز صادرات القطاع لهذا التكتل الهام.

 

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