الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعب نادي المنصورة يحصد الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للبومزا

الحاصل علي الذهبية،
الحاصل علي الذهبية، فيتو

حصل اللاعب محمد كمال، واللاعبة خلود كمال لاعبا نادي المنصورة علي المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية للبومزا الدرجة الأولى  لقطاع وسط الدلتا، والمقامة بالصالة المغطاة بنادي سيتى كلوب بمدينة طنطا.


وشارك بالبطولة  1200 لاعب ولاعبة، ممثلين لـ 32 ناديا وهيئة رياضية، وذلك بالتزامن  مع تنظيم تصفيات منتخب مصر الاستكمالية للبومزا والفرى ستايل لمنتخب قطاع وسط الدلتا حسب الخطة الموضوعة بمعرفة لجنة مسابقات البومزا.

 


وشارك نادي المنصورة بـ 31 لاعبا ليحصدوا 53 ميدالية متنوعة44 ذهب، و9 فضة.

رفع 600 طن قمامة ومخلفات هدم بمدينة نبروه في الدقهلية

بطولة كأس العالم 2026 ستتضمن عرضًا بين شوطي المباراة مثل Super Bowl

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدرجة الاولي الثقافية الصالة المغطاة المدير الفني للفريق بطولة الجمهورية للبومزا بطولة الجمهورية رئيس نادي المنصورة محمد بسيوني منتخب مصر مدينة نبروه

مواد متعلقة

رحيل الكاتب والروائي الفلسطيني رشاد أبو شاور.. أعماله رسمت معالم المقاومة.. رواية العشاق ضمن قائمة الأفضل عربيا.. وهذا نص رسالته الأخيرة

إدارة الأهلي تمارس ضغوطا على كولر لإقناعه بتدعيم الفريق بصفقات محلية

لوسي تتدرب على اللهجة الصعيدية من أجل "فهد البطل"

وزير الاستثمار يتوجه إلى باريس لعقد لقاءات مع ممثلي كبرى الشركات

الأكثر قراءة

تشققات وتسريب مياه بسد السرج، خبيرة ترسيم حدود تكشف قرب انهياره (فيديو)

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

بعد حديثه عن إسرائيل بالأمم المتحدة، ساويرس يوجه رسالة لوزير خارجية الأردن

طلاسم عمل مؤمن زكريا تتصدر التريند، والنشطاء: معالج روحي يكشف سر إصابة اللاعب بالسحر

لحظة انتشال جثمان حسن نصر الله من موقع استشهاده (فيديو)

الجثمان سليم وخال من الجروح.. كيف عثر عناصر حزب الله على جثمان نصر الله (فيديوجراف)

السيناريوهات المتوقعة بعد اقتراب قوات فانو من أديس بابا

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

منوعات

المزيد

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجثمان سليم وخال من الجروح.. كيف عثر عناصر حزب الله على جثمان نصر الله (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز حل السحر بسحر مثله، اعرف آراء العلماء

مفتي الجمهورية: التربية الإيجابية أمر ضروري للحفاظ على المجتمع

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بكسب المال وإنفاقه في المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية