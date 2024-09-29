لاعب نادي المنصورة يحصد الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للبومزا
حصل اللاعب محمد كمال، واللاعبة خلود كمال لاعبا نادي المنصورة علي المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية للبومزا الدرجة الأولى لقطاع وسط الدلتا، والمقامة بالصالة المغطاة بنادي سيتى كلوب بمدينة طنطا.
وشارك بالبطولة 1200 لاعب ولاعبة، ممثلين لـ 32 ناديا وهيئة رياضية، وذلك بالتزامن مع تنظيم تصفيات منتخب مصر الاستكمالية للبومزا والفرى ستايل لمنتخب قطاع وسط الدلتا حسب الخطة الموضوعة بمعرفة لجنة مسابقات البومزا.
وشارك نادي المنصورة بـ 31 لاعبا ليحصدوا 53 ميدالية متنوعة44 ذهب، و9 فضة.
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