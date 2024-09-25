مي عمر ترفض الزواج من ماجد المصري في إش إش
تواصل أسرة مسلسل "إش إش" الذى تقوم ببطولته الفنانة مى عمر تصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل، المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.
وخلال أحداث العمل يطلب ماجد المصري الذى يجسد شخصية معلم الزواج من "إش إش " مى عمر، ولكنها ترفض الزواج منه، وتبدأ المشاكل بينهما.
ويشارك الفنان إدوارد في مسلسل إش إش مع الفنانة مى عمر حيث يلعب شخصية والدها خلال أحداث العمل والذي يتعرض للعديد من المشاكل بسبب الخلافات التي تقع فيها مع ماجد المصري.
تفاصيل مسلسل إش إش
العمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.
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