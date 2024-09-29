الإحصاء: زيادة نسبة الزواج 3.4% خلال 2023

رصدت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد ، مؤشرات الزواج فى مصر.

أهم مؤشرات النشرة ما يلي:

عقود الـــــــــزواج

1. عقود الزواج طبقا للحضر والريف:

‌أ. بلغ عدد عقود الـــــزواج في الحضـــر 388696عقدًا عام 2023 تمثل 40.4 ٪ من جملة العقود مقابل 384468 عقدًا عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.1٪.



‌ب. بلغ عدد عقود الزواج في الريف 572524عقدًا عام 2023 تمثل 59.6٪ من جملة العقود مقابل 544960 عقدًا عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.1 ٪.

عدد عقود الزواج فى مصر خلال عام 2023

واشارت النشرة الى ان عدد عقود الزواج 961220 عقدا عام 2023 مقـابل 929428 عقدًا عـــــــام 2022 بنسبة زيادة قدرها 3.4٪، بينما بلغت عدد حــــالات الطلاق 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حــــالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪.