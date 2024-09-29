البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية اليونان

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا باڤلوس أسقف إيبارشية اليونان.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن نياقة الأنبا بافلوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمة الرعوية في إيبارشية اليونان.

قصة استشهاد القديس بروفوريوس

فيما تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس بروفوريوس.

واستشهد القديس بروفوريوس، وكان في أول حياته ممثلًا هزليًا وثنيًا في عهد الملك الإمبراطور يوليانوس الجاحد، الذي في يوم مولده أقام حفلًا كبيرًا لعظماء مملكته وأحضر رجال الملاهي لإحياء هذا الحفل وكان بينهم بروفوريوس، فأمره الملك أن يستهزئ بطقوس المسيحيين. فقام بتمثيل بعض الطقوس وعندما وصل إلى طقس المعمودية رشم علامة الصليب على الماء.