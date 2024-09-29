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رياضة

صندوق الاستثمار السعودي يستعد لتقديم عرض ضخم جديد لضم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

مازال يتمسك المسؤولون في الدوري السعودي بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الموسم المقبل مع نهاية عقده.

عرض جديد من الدوري السعودي لصلاح

وأكدت شبكة "Caught Offside" الإنجليزية، أن الموسم الحالي هو الأخير لـ محمد صلاح مع ليفربول، لأن الأندية السعودية بدأت بالفعل في التحرك للتوقيع مع قائد منتخب مصر في صفقة انتقال حر.

وأشار التقرير إلى أن صندوق الاستثمار السعودي يستهدف الحصول على خدمات محمد صلاح، في صفقة انتقال حر، مستغلًا عدم قيام إدارة ليفربول بإقناع اللاعب بتجديد عقده.

وتابعت أنه سيتم تقديم عرض مالي ضخم لقائد منتخب مصر للتعاقد معه والتواجد في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وتقدم محمد صلاح، نجم ليفربول، في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في البريميرليج.

وقاد صلاح فريقه للفوز على وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن مباريات الجولة السادسة للبريميرليج.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أصبح صلاح سادسا في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة للأهداف لفريق واحد بالبريميرليج (231 مساهمة)، متعادلا مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، أسطورة مانشستر سيتي، صاحب نفس الرصيد.


وضمت القائمة:

واين روني - مانشستر يونايتد (276)

ريان جيجز - مانشستر يونايتد (271)

هاري كين - توتنهام (259)

تييري هنري - أرسنال (249)

فرانك لامبارد - تشيلسي (237)

محمد صلاح - ليفربول (231)

سيرجيو أجويرو - مانشستر سيتي (231)

رقم تاريخي في مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن مباريات الجولة السادسة من البريميرليج.

وسجل إبراهيما كوناتي، هدف تقدم ليفربول في اللقاء، في الدقيقة 45+2، قبل أن يتعادل الجزائري ريان آيت نوري للوولفز، في الدقيقة 56.

ووضع المصري محمد صلاح ليفربول في المقدمة، حيث سجل هدف تقدم الريدز من علامة الجزاء، في الدقيقة 61.

وبحسب شبكة "بي إن سبورتس"، فإن مباراة ليفربول وولفرهامبتون هي الأولى في تاريخ البريميرليج، التي يسجل خلالها لاعبين عربيين من فريقين مختلفين.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند نقطة واحدة في المركز 20 والأخير.

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