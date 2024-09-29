خبراء: التحول الرقمي لم يعد رفاهية وعنصر أساسي في تنمية المجتمعات

أكد خبراء أمن المعلومات ان التحول الرقمي لم يعد فى الوقت الراهن خيارا او رفاهية بل اصبح عنصر اساسي فى تنمية المجتمعات وتأمينهم وبالمثل الذكاء الاصطناعي مشيرا إلى ان العالم دخل فى مرحلة من الاعتماد على التكنولوجيا بحيث انه لايوجد بديل لها كما انه لايمكن التراجع للخلف او الاستغناء عنها.

تأمين البيانات اصبح أولوية

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية صحفية حيث اكد طارق شبكة الخبير التكنولوجي ان امن المعلومات وتأمين البيانات اصبح هو الاخر من الأولويات لدى مستخدمى التكنولوجيا افراد وشركات وحكومات واهماله وعدم الاعتماد علية خطأ فادح يتسبب فى الكثير من المشاكل وبالتالي فمن الخطأ التعامل معه على ان الامن السيبراني شئ ثانوى.

وحول تفجيرات البيجر قال ان العملية تعد عملية عسكرية مصغرة حيث يعمل بتكنولوجيا لم تعد موجودة او يتم الاعتماد عليها بشكل كبير وبالتالى فمخاوف تفجيرات الهواتف للأفراد ليست واردة كما يتبادر الى الاذهان.

اكد على ضرورة الحرص على المضي في جذب أنظار الشركات العالمية لدعم الخطط المستقبلية في منظومة التحول الرقمي والتكامل بين مختلف مطوري التقنيات الحديثة لتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعات الدولة.

أوصى بضرورة تبنى ممارسات متكاملة تضمن للمؤسسات منظومة حماية ذو معايير ومواصفات قياسية، وأوضح رئيس ام سي اس بأنه لابد من العمل على التوافق المتلاحق مع الحلول الأمنية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية، بالإضافة إلى خطة تحليل البيانات وإدارة الأزمات لمنظومة عمل الأمن السيبراني في أي مؤسسة.

طالب بأهمية التدريب وتأهيل الكوادر البشرية على المستجدات التقنية ونقل الخبرة في تخطيط آليات ذكية وسريعة للخروج من الأزمة والإستعداد بأنظمة التشغيل البديلة، وأخيرًا الإعتماد على أنظمة الأمن السيبراني لدى القطاعات المختلفة من خلال تصميم نظام العمل بما يتوافق مع متطلبات القطاع وحجم المخاطر التي تواجه وتحليل نوعية الهجمات التي قد تستهدفه.

وقال خبير تكنولوجيا المعلومات المهندس محمد سلامة ورئيس البنية التحتية للشبكات بنوكيا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وصلت لمرحلة كبيرة من التطور واصبح العالم يتجه لتكنولوجيا المدن الذكية وتحديث البنية التكنولوجية لها.

تأمين شبكات الواي فاى

اضاف ان هذا التطور جعل من امن المعلومات عنصر مهم للغاية ولاينبغى اهمالة وان الوقت الراهن يتم التركيز على تأمين شبكات الواى فاى لمتع اختراقها امنيا وبالتالي السيطرة على الاجهزة.

اكد ان الاتفاقات والشراكات الخاصة بتقديم الحلول التكنولوجية الآمنة اصبح امر ضرورى مثل الشراكة بين نوكيا وام سي اس حيث يساهم في التحول الرقمي مشيرا ان تبنى الحلول التكنولوجية المتكاملة والشبكات والبنى التحتية الرقمية، يتماشى مع تحقيق خطط التحول الرقمي المستقبلية.