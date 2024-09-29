أول تعليق من بايرن ميونخ بعد إصابة كين أمام باير ليفركوزن

أعرب بايرن ميونخ عن قلقه من الإصابة التي تعرض لها المهاجم الإنجليزي هاري كين، في التعادل أمام باير ليفركوزن بنتيجة 1-1، مساء السبت ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

إصابة هاري كين أمام باير ليفركوزن

وتعرض كين لإصابة في الكاحل في تدخل مع أمين عدلي، ليغادر أرض الملعب في الدقيقة 86.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ في تصريحات لسكاي ألمانيا: "عندما يغادر هاري أرض الملعب، حينها تدرك أن هناك شيئا ما، الإصابة لا تبدو جيدة".

وبدوره قال فنسنت كومباني، مدرب البايرن عقب اللقاء: "أنا لست طبيبًا، ولكن أمل أن يلحق بمباراة الأربعاء أمام أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا".

أما يان كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي للبايرن فقال: "تعرض لضربة، ولكن كما قال الأطباء الأمر ليس خطيرًا، علينا متابعة الأمر مرة أخرى غدًا".

وبدوره علق كين على الإصابة قائلًا: "في البداية الأمر كان مؤلمًا للغاية، من المزعج ترك المباراة في آخر 5 أو 10 دقائق".