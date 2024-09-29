الأحد 29 سبتمبر 2024
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محافظات

جولات تفقدية على مدارس المنصورة والجمالية في الدقهلية (صور)

جولة تفقد المدارس،
جولة تفقد المدارس، فيتو

اجري الدكتور راغب الوكيل مدير التعليم الثانوى بتعليم الدقهلية  واحمد ابراهيم عطية مدير مرحلة التعليم الثانوى بالمديرية جولة تفقد خلالها عدد من المدارس.

 

جولة علي مدارس للجمالية في الدقهلية 

واجري المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة الجمالية، رئيس مركز الجمالية  جولة تابع سير العمليه التعليميه فى أول أيام العام الدراسى الجديد بمدرسة الجمالية الجديدة الابتدائيه بمركز الجمالية.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه بالمتابعة المستمرة الميدانيه للمدارس إستعدادًا للعام الدراسى الجديد قام صباح اليوم الاحد  المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة الجمالية ومحمد عبد المنعم مدير الإدارة التعليميه بالمرور الميدانى على مدرسة الجمالية الجديدة الابتدائيه بمناسة بدء العام الدراسى الجديد لهذا العام لمتابعة إنتظام سير العملية التعليميه..

وخلال ذلك وجه رئيس المركز على تقديم التهنئة لكافة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالعام الدراسى الجديد وتمنى التوفيق للجميع بمناسبة العام الدراسي الجديد 
 

 

وتفقد مدرسة الاعداديه بنات بمركز الجمالية، بناءًا على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه بالمتابعة المستمرة الميدانيه للمدارس إستعدادًا للعام الدراسى الجديد حيث قام بالمرور الميدانى على مدرسة الاعدادية بنات  بمناسة بدء العام الدراسى الجديد لهذا العام لمتابعة إنتظام سير العملية التعليميه..

 

 

وخلال ذلك وجه رئيس المركز على تقديم التهنئة لكافة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالعام الدراسى الجديد وتمنى التوفيق للجميع بمناسبة العام الدراسي الجديد 
 

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