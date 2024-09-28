"تعليم دمياط" تطلق برنامجا طموحا للصحة النفسية في المدارس

أطلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برعاية وكيل الوزارة محمد رمضان غريب، وإشراف الدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية اليوم السبت، الموافق 28 سبتمبر 2024، برنامجًا طموحًا للصحة النفسية في المدارس، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.

البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة الأخصائيين النفسيين في التعامل مع التحديات النفسية التي تواجه الطلاب

يهدف البرنامج، الذي يقام تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الصحة النفسية، إلى رفع كفاءة الأخصائيين النفسيين في التعامل مع التحديات النفسية التي تواجه الطلاب، ونشر الوعي بين المعلمين وأولياء الأمور بأهمية الصحة النفسية وأساليب التعامل مع مختلف المراحل العمرية والاضطرابات النفسية.

وشهد البرنامج حضورًا مميزًا للدكتور محمد جاد، رئيس وحدة طب نفسي الأطفال والمراهقين بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بدمياط، والذي قدم محاضرة قيمة حول أحدث الأساليب في مجال الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

كما شاركت الدكتورة حنان إبراهيم، الخبير النفسي بمكتب مستشار الوزير للتربية النفسية، بخبرتها الواسعة في هذا المجال، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية وهبة ابو العلا موجه عام التربية النفسية.

وتأتي هذه المبادرة الرائدة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة تعليمية صحية وسليمة للطلاب، وتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية.