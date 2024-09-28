السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"تعليم دمياط" تطلق برنامجا طموحا للصحة النفسية في المدارس

برنامج رفع كفاءة
برنامج رفع كفاءة الأخصائيين النفسيين بدمياط

أطلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برعاية وكيل الوزارة  محمد رمضان غريب، وإشراف الدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية اليوم السبت، الموافق 28 سبتمبر 2024، برنامجًا طموحًا للصحة النفسية في المدارس، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.

 

البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة الأخصائيين النفسيين في التعامل مع التحديات النفسية التي تواجه الطلاب

 

يهدف البرنامج، الذي يقام تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الصحة النفسية، إلى رفع كفاءة الأخصائيين النفسيين في التعامل مع التحديات النفسية التي تواجه الطلاب، ونشر الوعي بين المعلمين وأولياء الأمور بأهمية الصحة النفسية وأساليب التعامل مع مختلف المراحل العمرية والاضطرابات النفسية.

وشهد البرنامج حضورًا مميزًا للدكتور محمد جاد، رئيس وحدة طب نفسي الأطفال والمراهقين بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بدمياط، والذي قدم محاضرة قيمة حول أحدث الأساليب في مجال الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

كما شاركت الدكتورة حنان إبراهيم، الخبير النفسي بمكتب مستشار الوزير للتربية النفسية، بخبرتها الواسعة في هذا المجال، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية وهبة ابو العلا موجه عام التربية النفسية.

وتأتي هذه المبادرة الرائدة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة تعليمية صحية وسليمة للطلاب، وتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاضطرابات النفسية الامانة العامة للصحة النفسية التربية والتعليم الخدمات التربوية الصحة النفسية تعليم دمياط دمياط محمد رمضان غريب مديرية التربية والتعليم بدمياط مستشفى الصحة النفسية

مواد متعلقة

وكيل تعليم دمياط تتفقد سير العمل بمدارس عزبة البرج

أخبار مصر: احتفالات المصريين بعيد الأضحى، وقف مؤقت للحرب بجنوب غزة، تفاصيل انقلاب سيارة بترعة المريوطية، مواجهات نارية بـ يورو 2024

الإنتاج الحربي في عام.. دور حيوي في توطين الصناعة.. استحداث منتجات عسكرية جديدة.. إنتاج راجمة الصواريخ رعد 200.. ونسخة مطورة من سينا 200

الرئاسة في أسبوع.. رسائل مصرية حاسمة للعالم للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.. والسيسي يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع رئيسي أذربيجان وبنك التنمية الجديد

التنمية الصناعية: تيسيرات جديدة في سداد أسعار الأراضي الصناعية وتقسيط حتى 4 سنوات

هشام آمنة: زراعة 3 ملايين شجرة خلال العام المالي الجاري بتكلفة 98 مليون جنيه

آمنة: تشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة للتعامل مع الطوارئ خلال العيد

الصحة: 2336 سيارة إسعاف و11 لانش نهري لتأمين احتفالات عيد الأضحى

الأكثر قراءة

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مصريين، أسماء وتفاصيل

المشهد الأخير في حياة حسن نصر الله.. اغتياله بقنبلة MK84 بالطابق الـ14 تحت الأرض.. الوحدة «بات» قامت بالتنفيذ.. والعثور على جثته بعد بحث دام لساعات

سكرتير شعبة الذهب السابق يتوقع ارتفاع الأسعار إلى هذه المستويات

عصام كامل يكشف عن تورط مسئول كبير بوزارة التعليم في إغلاق مدرسة القادة

ارتفاع مفاجئ فى سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أول قرار من جوميز للاعبي الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

«كله فوق بعضه»، زحام شديد أمام إحدى مدارس المرج يثير الجدل (صور)

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يعيد ليفربول للتقدم أمام وولفرهامبتون من ركلة جزاء

منوعات

المزيد

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 28-9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: الإسلام ضرب أروع الأمثلة في توفير الرعاية لذوي الهمم

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على الأموال الكثيرة

ما هو رأي الدين في السحر والسحرة والإيمان بهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية