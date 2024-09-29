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تكثيف جهود مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض في الدقهلية

تكثيف جهود مكافحة
تكثيف جهود مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض في الدقهلية

أعلنت صحة الدقهلية تكثيف جهود  مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض  بالمحافظة.


تكثيف جهود  مكافحة الذباب والبعوض

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الدقهلية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة. 
 

واستهدفت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، البعوض البالغ والحشرات الطائرة، بأجهزة الضباب، ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد بالترع والمصارف، بمواتير الرش الأرضية، والذباب البالغ ويرقات الذباب علي تجمعات القمامة، والحشرات الزاحفة بالمساجد ودور العبادة، ودورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، من خلال الرشاشات الظهرية.

 

تكثيف أعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية
كما كثفت الفرق أعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، ومكافحة ذبابة الرمل علي جحور القوارض، هذا بالإضافة إلي أعمال التصنيف الحشري للحفاظ علي المواطنين من إنتشار الملاريا والفلاريا، مع الإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

تعزيز الرش علي 16 مجزر لتقليل كثافة الذباب
وفى السياق ذاته تم تعزيز الرش علي مستوي المجازر حيث يوجد ١٦ مجزر علي مستوي المحافظة وكذلك ٤ اسواق للماشية وذلك لتقليل كثافة الذباب والحفاظ علي صحة المواطنين بالمحافظة.


جاء ذلك تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل لمديرية للطب الوقائى والدكتورة سحر علي مدير الادارة العامة للامراض المتوطنه والمهندس محمد عبد الخالق مدير ادارة نواقل الامراض.

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