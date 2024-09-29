عضو فرقة بلاك بينك تشوق الجمهور لألبومها الجديد (فيديو)

أعلنت فنانة الكبيوب جيني عضو فرقة BlackPink عن إصدار أول ألبوم مصغر فردي لها، وذلك دون الكشف عن موعد الإفراج عنه.

بدأت جيني من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” تشوق إلى عمل فني جديد من خلال نشر فيديوهات لنفسها تعلق ملصقات بشوارع نيويورك ، ومكتوب بها "نداء لكل الفتيات الجميلات"، وظن معظم جمهور نجمة الكيبوب أنها تحضر لطرح سينجل جديد كما هو المعتاد من فتيات فرقة بلاك بينك، ولكن فاجأت الفنانة المعجبين بالإعلان عن ألبوم مصغر من خلال طرح فيديو تشويقي له صباح اليوم.

وفي الفيديو تعدد المغنية كل الصفات التي تعتقد أنها يجب أن تكون في “الفتيات الجميلات” الذين تسمح لهم جيني بالدخول إلى حفلها الخاص، ليكون من ضمنها الاعتناء بالنفس، والنوم جيدًا، وعدم التسبب في الـ “Drama” وغيرها من الصفات.