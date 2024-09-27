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خلال جولتها بمدينة ميت أبو غالب لمتابعة فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

نائب محافظ دمياط تشهد توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية (صور)

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان، فيتو

أجرت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، جولة ميدانية بمدينة ميت أبو غالب، لمتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تستمر أنشطتها بكل مدن وقرى المحافظة من خلال تعزيز الجهود والتنسيق بين جميع القطاعات الخدمية المعنية، وشهدت خلال جولتها توزيع كراتين مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية.

نائب محافظ دمياط تتابع فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

هدايا مجانية ومسابقات للأطفال تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن المبادرة 

كما تابعت المهندسة شيماء الصديق الأنشطة التي تقدمها المكتبة المتنقلة للأطفال والتي تهدف لدعم وتأهيل النشء.

وتابعت الأنشطة والهدايا المجانية التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والندوات التوعوية التي استهدفت للسيدات والفتيات، كما قدمت مؤسسة حياة كريمة وجبات ساخنة للعمال والمستحقين للدعم.

يأتي ذلك تحت رعاية   الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والتي تولي اهتمامًا كبيرًا لتنمية الإنسان والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر ٢٠٣٠ والعمل على ترسيخ الهوية المصرية وتحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية.

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