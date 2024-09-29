ورشة عمل لرفع المستوى اللغوي لمعلمي اللغة الفرنسية في الأقصر (صور)

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ورشة عمل تستهدف رفع المستوى اللغوي عند معلمي اللغة الفرنسية والذين بلغ عددهم اثناء التدريب 100 معلم، يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

اللغة الفرنسية

تفقد الورشة الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر والقائم بأعمال وكيل الوزارة، وأكد خلال زيارته أن اللغة الفرنسية لم ولن تفقد أهميتها، وأي إجراءات تتخذها الوزارة تهدف لمراعاة المصلحة العامة ليعود ذلك بالنفع على وطننا الغالي مصر.

كما تفقد القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد (المرحلة الثالثة)، المنعقد في مدرسة الأقصر الثانوية بنات، والذي يستهدف المعلمين الجدد الذين أعلنت أسماؤهم ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم.

وفي زيارة لمدرستي أبو بكر التجريبية الرسمية لغات والأقصر الثانوية بنات، تابع جارح المستوى التحصيلي للتلاميذ والطالبات، وحثهم على الجد والاجتهاد، وعدم الغياب.

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