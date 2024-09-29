الأحد 29 سبتمبر 2024
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محافظات

رئاسة الزينية بالأقصر تنهي نزاعا على شارع دام 10 سنوات بين الأهالي (صور)

أثناء إنهاء الخلاف
أثناء إنهاء الخلاف

قال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر إنه تم بالتنسيق مع عدد من القيادات الأمنية تم إقامة جلسة عرفية بحضور يوسف أحمد محمود رئيس قرية المدامود بحرى لإنهاء النزاع القائم بين الأهالي بقرية المدامود بحرى بمركز الزينية والذى تسبب لسنوات فى غلق الشارع المتفرع من شارع الصعايدة العمومي بطول 70 مترا تقريبًا.

جلسة صلح عرفية 

أضاف رئيس مركز الزينية بالأقصر أنه تم فتح الشارع وإزالة جميع التعديات من الجانبين بالتراضي وبحضور أهل الخير وسيتم استكمال العمل بالشارع لخدمة المواطنين.

وأكد أن الشارع كان قبل التوسعة عرض 2.20 متر وكان يوجد تعدى بالزراعة من الناحية القبلية تمت إزالته وكان يوجد حائط ومسقى تمت إزالة الحائط وردم المسقى ليصبح الشارع متوسط عرضه 4.5 متر بدلا من 2.20 وينتهي نزاع وشكاوى بين الطرفين دام أكثر من 10 سنوات.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة سير أعمال مشروعات رفع كفاءة وتوسيع الطرق بهدف تيسير الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين.

 

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