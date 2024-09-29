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ثقافة وفنون

كواليس "البيجاما بارتي" في مسلسل تيتا زوزو (فيديو)

أبطال تيتا زوز، فيتو
أبطال تيتا زوز، فيتو

نشرت المخرجة شيرين عادل، عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام، جوانب من كواليس “البيجاما بارتي” التي تم عرضها في الحلقة 6 من مسلسل تيتا زوزو وتحدث عنها الكثير من المتابعين، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وطرحت شيرين صورة وفيديو يكشف كواليس تصوير جزء من الحفلة التي أقامها خالد “محمد كيلاني” وزوزو “إسعاد يونس” للحفيدة ديا، حيث قاما بدعوة أصدقائها الذين في البداية تأخروا عن الحضور ولكن في الأخير تواجدوا ورقص الجميع على أنغام أغنية بصوت محمد كيلاني.

مواعيد عرض مسلسل تيتا زوزو

ويعرض مسلسل تيتا زوزو على منصة واتش ات من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، بينما يعرض من السبت إلى الأربعاء عبر قناة dmc وذلك في تمام الساعة 8 مساء، ويتم عرضه أيضًا على قناة dmc دراما في تمام الساعة ١١ مساء.

وتجسد إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية تيتا اعتزاز عبد المقصود، وهي سيدة تعمل في مجال الزراعة، وتمر عائلة "تيتا زوزو" بمشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

مسلسل تيتا زوزو

وينتمي مسلسل تيتا زوزو للمسلسلات الطويلة حيث تبلغ عدد حلقاته ٣٠ حلقة.

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

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