الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، 3 سيناريوهات تصعد بالأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية

الأهلي فى مونديال
الأهلي فى مونديال الأندية لكرة اليد

كرة اليد، يخوض الفريق لأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام برشلونة الإسباني، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

3 سيناريوهات تصل بالأهلي لنصف النهائي

ويمتلك الأهلي 3 فرص تضمن له التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد وهي كالتالي:

الفوز على برشلونة

ويتأهل الأهلي مباشرة إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد حال حقق الفوز على برشلونة الإسباني في مباراة اليوم، بالعلامة الكاملة.

التعادل أمام برشلونة

التعادل أمام العملاق الإسباني يضمن للأهلي التأهل المباشر إلى قبل النهائي في وصافة المجموعة.

الخسارة

كما يمتلك الأهلي فرصة من أجل الوجود في الدور قبل النهائي حال خسر أمام برشلونة الإسباني بأقل فارق أهداف.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبرشلونة الإسباني على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وتنطلق في الـ8 مساء بتوقيت القاهرة.

ويسدل اليوم الأحد الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد.

ومن المقرر أن تقام اليوم 3 مواجهات قوية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية “مصر 2024”.

مباريات اليوم في كأس العالم لأندية كرة اليد

وتقام اليوم المواجهات التالية:

الخليج السعودي × ماجديبورج الألماني - 3 عصرا | أون تايم سبورتس 1

الزمالك المصري × فيزبريم المجري - 5:30 مساء | أون تايم سبورتس 1

الأهلي المصري × برشلونة الإسباني - 8 مساء | أون تايم سبورتس 1

نتائج مواجهات كأس العالم لأندية كرة اليد

وجاءت نتائج مواجهات الجولتين الأولى والثانية كالتالي:

الجولة الأولى

الخليج السعودي (48) - (25) كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

الأهلي المصري (49) - (15) سيدني الأسترالي

الزمالك المصري (30) - (25) تاوباتي البرازيلي

الجولة الثانية

فيزبريم المجري (43) - (17) تاوباتي البرازيلي

ماجديبورج الألماني (57) - (21) كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

برشلونة الإسباني (53) - (23) سيدني الأسترالي

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك في سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي أغسطس الماضي، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

 وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأسترالي، برشلونة الإسباني.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرة اليد الأهلي برشلونة كأس العالم لكرة اليد مونديال الأندية الزمالك

مواد متعلقة

كرة اليد، الزمالك يواجه فيزبريم المجري في كأس العالم للأندية

كرة اليد، الأهلي يواجه برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية

كرة اليد، 3 مواجهات قوية في ختام دور المجموعات بمونديال الأندية

وزراء الرياضة والعمل وقطاع الأعمال يشهدون افتتاح كأس العالم لأندية كرة اليد

الأكثر قراءة

تشققات وتسريب مياه بسد السرج، خبيرة ترسيم حدود تكشف قرب انهياره (فيديو)

قبل الإعلان عن الصفقة، تفاصيل تعاقد الزمالك مع كوستا

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة اختيار مدير كرة جديد بعد خسارة السوبر الإفريقي

كرة اليد، 3 سيناريوهات تصعد بالأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية

خبير استراتيجي: رأس نتنياهو ستكون ثمنًا لاغتيال حسن نصر الله

بعد العودة للعمل به، ما هي آخر التعديلات بقانون البناء الموحد؟

قائمة أوائل الخريجين في أكاديمية الشرطة 2024

آبي أحمد في ورطة، خسائر الجيش الإثيوبي بالآلاف وقوات فانو تقترب من أديس أبابا

منوعات

المزيد

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

رسائل وتصريحات السيسي في حفل أكاديمية الشرطة 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بكسب المال وإنفاقه في المعاصي

من هم الذين لن يستطيع إبليس إغواءهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

لماذا لا يوجد "الأكبر" ضمن أسماء الله الحسنى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية