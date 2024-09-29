خبير بالشأن الأفريقي يكشف ثغرة قاتلة تهدد مستقبل آبي أحمد السياسي

قال الدكتور محمد فؤاد رشوان، الخبير بالشأن الإفريقي بمركز إيجيبشن للدراسات الاستراتيجية، إن آبي أحمد رئيس الوزراء الاثيوبى يواجه تحديًا متزايدًا مع تصاعد القتال بين القوات الفيدرالية الإثيوبية وقوات "فانو" في منطقة أمهرة.

وأشار إلى تزايد الخسائر في صفوف الجيش الإثيوبي وفشل الحكومة في السيطرة على الأوضاع الأمنية، وهو ما يعكس تدهورًا في قبضة آبي أحمد على السلطة، وهو ما يضع مستقبله السياسي في خطر حقيقي.

وقال إنه على الرغم من الجهود التي بذلها لتحقيق الاستقرار منذ توليه السلطة في 2018، إلا أن التوترات العرقية والانقسامات الإقليمية أصبحت تهدد وحدة البلاد وتكشف عن هشاشة الدولة الإثيوبية.

مستقبل آبي أحمد السياسي

وأكد فى تصريح لـ فيتو أنه قد يكون مستقبل آبي أحمد معتمدًا إلى حد كبير على قدرته في السيطرة على الصراع مع "فانو".

واشار الى ان استمرار تقدم القوات المعارضة نحو أديس أبابا سيزيد الضغط على الحكومة وسيعرض العاصمة لخطر السقوط، أو على الأقل تهديد النظام المركزي.

وأكد أنه في حال وصلت "فانو" إلى ضواحي أديس أبابا، ستجد الحكومة نفسها في وضع دفاعي محرج، حيث ستضطر إلى استخدام المزيد من الموارد والجنود لمواجهة تهديد داخلي يعرقل سيطرتها على الدولة ككل.

السيناريوهات القادمة المتوقعة

1. التفاوض والتهدئة: إذا وصلت "فانو" إلى مشارف أديس أبابا، قد يجد آبي أحمد نفسه مضطرًا للدخول في مفاوضات مع قيادة "فانو" والمجتمع الأمهري لإيجاد تسوية سياسية.

التفاوض قد يمنحه بعض الوقت للتهدئة وإعادة ترتيب الأوضاع، ولكن ذلك سيُعتبر تنازلًا يُظهر ضعفه أمام خصومه الداخليين، ما قد يعجل بانهيار سلطته.

2. تدخل عسكري خارجي: نظرًا لحساسية المنطقة، قد تكون هناك ضغوط دولية أو إقليمية لمنع انهيار إثيوبيا، مما قد يؤدي إلى تدخل عسكري خارجي أو حتى مبادرة دبلوماسية لحل الأزمة. هذا السيناريو قد يكون محفوفًا بالمخاطر، خاصة مع التعقيدات العرقية والسياسية التي تحيط بالصراع.

3. تفاقم الصراع: في حال استمرار تقدم "فانو" وانهيار الجيش الإثيوبي في مناطق أخرى، قد يشهد النظام الفيدرالي تفككًا تدريجيًا، مما يؤدي إلى حرب أهلية واسعة. في هذا السيناريو، قد ينتهي حكم آبي أحمد سريعًا، خاصة إذا فقد دعم النخب العسكرية والسياسية التي تدعمه حاليًا.

آبي أحمد يقترب من موقف هش إذا لم يتمكن من استعادة السيطرة على الجيش

مع تقدم "فانو" وصعوبة السيطرة على الصراع، يبدو أن آبي أحمد يقترب من موقف هش. إذا لم يتمكن من استعادة السيطرة على الجيش وإدارة الصراع بفعالية، فإن السيناريو الأسوأ قد يتمثل في سقوط نظامه أو على الأقل تفكك الدولة الإثيوبية إلى كيانات أصغر.

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