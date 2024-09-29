الإحصاء: 150 ألف حالة طلاق بالحضر مقابل 115 ألفا بالريف خلال 2023
رصدت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد ، مؤشرات الطلاق فى مصر.
أهم مؤشرات النشرة
- إجمالي حالات الطلاق طبقًا للحضر والريف:
أ- بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 150488 حالة عام 2023 تمثل 56.7٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 156278 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.7٪.
ب- بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 115118 حالة عام 2023 تمثل 43.3٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 113556 حالة عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.4 ٪.
الطـــــــــلاق
بلغ عدد حــــالات الطلاق 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حــــالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪
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