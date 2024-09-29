الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الإحصاء: 150 ألف حالة طلاق بالحضر مقابل 115 ألفا بالريف خلال 2023

مؤشرات الطلاق فى
مؤشرات الطلاق فى مصر

رصدت   النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد ، مؤشرات  الطلاق فى مصر.

أهم مؤشرات النشرة 
- إجمالي حالات الطلاق طبقًا للحضر والريف:

‌أ- بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 150488 حالة عام 2023 تمثل 56.7٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 156278 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.7٪. 

‌ب- بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 115118 حالة عام 2023 تمثل 43.3٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 113556 حالة عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.4 ٪.

 

 الطـــــــــلاق
بلغ عدد حــــالات الطلاق 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حــــالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪

 

بعد صدور القانون، تفاصيل وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق

الإحصاء: زيادة نسبة الزواج 3.4% خلال 2023

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مؤشرات الطلاق فى مصر مؤشرات الطلاق الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حالات الطلاق

مواد متعلقة

الإحصاء: زيادة نسبة الزواج 3.4% خلال 2023

الإحصاء: 266 ألف حالة طلاق في 2023

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة مهاتير محمد في مسجده بماليزيا (صور)

السيسي للمصريين: انتبهوا.. الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت كمًّا كبيرًا من الشائعات

آبي أحمد في ورطة، خسائر الجيش الإثيوبي بالآلاف وقوات فانو تقترب من أديس أبابا

10 رسائل وتحذيرات قوية من السيسي في حفل خريجي أكاديمية الشرطة 2024

أول بيان من الجيش اللبناني بعد استشهاد حسن نصر الله

السيسي: المنطقة تمر بظروف صعبة ونحرص على توازن سياستنا

زحام على سحب كراسات حجز شقق «جنة» في المنصورة الجديدة (فيديو وصور)

السيسي يكشف خسائر قناة السويس نتيجة للأحداث الجارية

منوعات

المزيد

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أخطاء يجب تجنبها عند قياس ضغط الدم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا لا يوجد "الأكبر" ضمن أسماء الله الحسنى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية