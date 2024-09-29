الإحصاء: 8684 حكم خلع في 2023
رصدت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد ، مؤشرات الطلاق فى مصر.
احكام الطلاق النهائية:
أ- بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 10683 حكمًا عام 2023مقابل 11077 حكمًا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.6٪ من جملة الأحكام.
ب- بلغ عدد احكام الطلاق فى الحضر 10519 حكم عام 2023 تمثل 98.5٪ من جملة الاحكام مقابل 10811 حكم عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.7٪.
ج- بلغ عدد احكام الطلاق فى الريف 164 حكم عام 2023 تمثل 1.5٪ من جملة الاحكام مقابل 266حكم عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 38.3٪.
د- الخلع سجل أعلي نسبة حكم طلاق حيث بلغ عدد الأحكام به 8684 حكمًا بنسبة 81.3٪ من جملة الأحكام النهائية، بينما سجل الخلع 3.3 % من إجمالي حالات الطلاق عام 2023.
اجمالى حالات الطلاق خلال عام 2023
بلغ عدد حــــالات الطلاق 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حــــالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪.
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