الإحصاء: 8684 حكم خلع في 2023

رصدت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد ، مؤشرات الطلاق فى مصر.

احكام الطلاق النهائية:

‌أ- بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 10683 حكمًا عام 2023مقابل 11077 حكمًا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.6٪ من جملة الأحكام.



‌ب- بلغ عدد احكام الطلاق فى الحضر 10519 حكم عام 2023 تمثل 98.5٪ من جملة الاحكام مقابل 10811 حكم عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.7٪.



‌ج- بلغ عدد احكام الطلاق فى الريف 164 حكم عام 2023 تمثل 1.5٪ من جملة الاحكام مقابل 266حكم عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 38.3٪.



‌د- الخلع سجل أعلي نسبة حكم طلاق حيث بلغ عدد الأحكام به 8684 حكمًا بنسبة 81.3٪ من جملة الأحكام النهائية، بينما سجل الخلع 3.3 % من إجمالي حالات الطلاق عام 2023.

اجمالى حالات الطلاق خلال عام 2023

بلغ عدد حــــالات الطلاق 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حــــالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪.