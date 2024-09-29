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اقتصاد

الإحصاء: 8684 حكم خلع في 2023

مؤشر الطلاق فى مصر
مؤشر الطلاق فى مصر

رصدت  النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد ، مؤشرات  الطلاق فى مصر.

 احكام الطلاق النهائية:
‌أ- بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 10683 حكمًا عام 2023مقابل 11077 حكمًا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.6٪ من جملة الأحكام.


‌ب- بلغ عدد احكام الطلاق فى الحضر 10519 حكم عام 2023 تمثل 98.5٪ من جملة الاحكام مقابل 10811 حكم عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.7٪. 


‌ج-  بلغ عدد احكام الطلاق فى الريف 164 حكم عام 2023 تمثل 1.5٪ من جملة الاحكام مقابل 266حكم عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 38.3٪. 


‌د-  الخلع سجل أعلي نسبة حكم طلاق حيث بلغ عدد الأحكام به 8684 حكمًا بنسبة 81.3٪ من جملة الأحكام النهائية، بينما سجل الخلع 3.3 % من إجمالي حالات الطلاق عام 2023.

 

 

 اجمالى  حالات الطلاق  خلال عام 2023
بلغ عدد حــــالات الطلاق 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حــــالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪. 

الإحصاء: 150 ألف حالة طلاق بالحضر مقابل 115 ألفا بالريف خلال 2023

الإحصاء: زيادة نسبة الزواج 3.4% خلال 2023

 

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