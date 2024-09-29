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"قاد سيارة الهيئة"، محافظ الجيزة يتفقد جاهزية معدات "النظافة والتجميل" (صور)

محافظ الجيزة يقود
محافظ الجيزة يقود سيارة هيئة النظافة والتجميل

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، اصطفاف معدات هيئة النظافة والتجميل بمنطقة التجنيد، وذلك للاطلاع على جاهزيتها ودخول المعدات الجديدة الخدمة.

وخلال الجولة، قام المحافظ بفحص المعدات الجديدة عن قرب، وركب إحدى سيارات النظافة بنفسه ليتأكد من عملها بكفاءة، واطمأن على جاهزية جميع الأجهزة والمعدات بها، كما قام بمتابعة أداء المحركات والعدادات، واكتشف وجود عطل في عداد إحدى السيارات، الأمر الذي وجه على الفور بإصلاحه.

 

أهمية معدات الهيئة الجديدة في رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة

وأكد المحافظ أهمية هذه المعدات الجديدة في رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شدد على ضرورة صيانة المعدات بشكل دوري والتعامل معها بحذر للحفاظ عليها.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لرفع مستوى النظافة العامة، وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

 

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