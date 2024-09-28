أول صور لغلق الطريق الدائري الجنوبي أسفل محور عمرو بن العاص

تابعت محافظة الجيزة قيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى باستكمال أعمال محور عمرو بن العاص ورفع الجمالونات والكمرات الخاصة به للربط مع الطريق الدائري الجنوبي في الاتجاهين الأمر الذي استلزم إجراء غلق تجريبي جزئي لمدة ٥ أيام بالطريق الدائري الجنوبي بمنطقة وصلة المريوطية نطاق حي الطالبية لتجربة التحويلات المرورية التي تم إعدادها للغلق الجزئي بذلك القطاع أثناء تنفيذ الأعمال.

التحويلات المرورية لغلق الطريق الدائري

وتقوم الإدارة العامة للمرور المركزي بأعمال الغلق والتحويلات على ثلاث مراحل بعد إجراء التنسيقات والمعاينات مع كافة الجهات المعنية، حيث تأتي التحويلات المرورية كالتالي:



- المرحلة الأولي:- رفع وتركيب الجمالون أعلي مسطح ومطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه الطريق السياحي والقوس الغربي بمعرفة جهاز تعمير القاهرة الكبرى ( الجهة المنفذة للمشروع):



- والذي يستلزم إجراء غلق مطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي وكذا غلق مسطح وصلة المريوطية للقادم من المنيب المؤدي الي الطريق السياحي لوقوف الأوناش المستخدمة في الرفع على أن تكون التحويلات المرورية البديلة للمسارات المغلقة والمعدة بمعرفة الإدارة العامة للمرور المركزي وفقا لما يلي:



- أولا:- حركة المركبات القادمة من اعلي المنيب وترغب في استخدام مسطح محور المريوطية للوصول إلى الطريق السياحي يتم استخدام مسار بديل تم تنفيذه بمعرفة الشركة بعرض (٤ حارة مرورية) يمين المسطح الجاري غلقه.



- ثانيا: المركبات القادمة من اعلي المنيب وترغب في استخدام وصلة محور المريوطية للوصول الي القوس الغربي يتم الدخول يمينا الى مدخل محور عمرو بن العاص والسير لمسافة حوالي ۸۰۰ متر ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه الدائري ثم استخدام مطلع محور عمرو بن العاص المؤدي إلى وصلة المريوطية اتجاه القوس الغربي.



- المرحلة الثانية: رفع وتركيب الجمالونات أعلى مطلع ومنزل وصلة محور المريوطية:-



- والتي تستلزم إجراء الغلق الكلي لمدخل وصلة المريوطية للقادم من القوس الغربي من أعلى طريق الاسكندرية الصحراوي اتجاه المنيب وكذا مطلع محور المريوطية للقادم من مناطق صفط اللبن اتجاه المنيب (۳) أيام متفرقة أثناء رفع الجمالونات على أن تكون مسارات الحركة البديلة على النحو التالي:



- أولا: المركبات القادمة من طريق الواحات ومدينة ٦ أكتوبر يتم استخدام طريق الواحات ومنه الي الطريق السياحي اتجاه دائري المنيب.



- ثانيا: المركبات القادمة أعلى القوس الغربي من أعلى طريق الاسكندرية الصحراوى ومناطق محور ٢٦ يوليو وترغب في استخدام مطلع وصلة المريوطية الجاري غلقه ( يتم استمرار السير أعلى القوس الغربي وصولا لطريق الواحات اتجاه الطريق السياحي ومنه إلى دائري المنيب على أن تكون مدة الغلق ٣ أيام متفرقة وتكون خلال فترة أعمال المرحلة الأولى.



- المرحلة الثالثة: استكمال تركيب الكمر العرضي والباكية المعدنية والذي يستلزم إجراء غلق جزئي لمطلع وصلة المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي وذلك لتركيب الكمر العرضي وكذا الانتهاء من رفع وتركيب الباكية المعدنية حيث تستغرق كافة الأعمال المشار إليها ثلاثون يومًا.



- وقد أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه في حال التأكد من استيعاب التحويلات المرورية التي تم تنفيذها لحجم الحركة المرورية دون حدوث اي اعاقات او اختناقات مرورية فسوف يتم استكمال الغلق الجزئي لمدة ٣٠ يومًا وفقًا للمواعيد المعلنة سابقا وذلك للطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي لرفع الجمالونات والكمرات العرضية لمحور عمرو بن العاص.



وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية ( إضاءة – طواحين ضوئية - مطبات صوتية - علامات إرشادية وتحذيرية... إلخ ) لتأمين منطقة الأعمال إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال التحويلات المرورية لتسهيل حركة سير المركبات.