كدمات على وجهها، ناهد السباعي تقلق الجمهور بهذه الصورة

أثارت الفنانة ناهد السباعي قلق الجمهور، بسبب نشرها صورة تظهر خلالها بكدمات على وجهها، ولكن تبين أن صورة ناهد السباعي وإصابتها بكدمات في الوجه من كواليس فيلمها الجديد، الذي يحمل اسم «بنات الباشا».

القصة والأبطال لفيلم بنات الباشا

ويتمحور فيلم بنات الباشا حول 4 سيدات يعملن في محل “كوافير للسيدات”، تحت سلطة «الباشا»، وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، منتقلة بين الأحداث والأزمنة المختلفة.

وتحكي كل منهن حكايتها ومعاناتها الخاصة، وتحشد الرواية جوانب معاناة المرأة في المجتمعات الشرقية التي تتسم بالذكورية.

وتشتمل قائمة الأبطال بجانب زينة: أحمد مجدي بديلا لـ شريف سلامة الذي اعتذر عن العمل بشكل مفاجئ، صابرين، ناهد السباعي، مريم الخشت وعدد آخر من الأبطال.

ويقول سيناريست العمل «محمد هشام عبية»: فخور ومتأثر بشدة بأن أول سيناريو أكتبه للسينما يكون مستندا لتلك الرواية البديعة للصديقة الروائية (نورا ناجي) صاحبة الصوت الأدبي المنفرد؛ الطنطاوية حتى النخاع وان لفت بلاد العالم.

وتابع عبية معربا عن سعادته: حلمت بتحويل الرواية لسيناريو ورؤية ابطالها على شاشة السينما منذ أن قرأتها لأول مرة قبل سبع سنوات وكان ذلك حلم بعيد وصعب - كعادة كل الأحلام- ولم يكن ليتحقق لولا إيمان المخرج المغامر محمد العدل بأهمية الأدب في صناعة السينما ولولا محبته الصادقة للفن وثقته ودعمه وجدعنته ودأبه غير المحدود.