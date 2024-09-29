الأحد 29 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

أسباب اعتذار محمد شاهين عن مسلسل "سيد الناس"

محمد شاهين
محمد شاهين

اعتذر الفنان محمد شاهين عن عدم المشاركة في مسلسل سيد الناس للفنان عمرو سعد، وذلك بسبب انشغاله في تصوير دوره في بطولة مسلسل “لام شمسية” مع الفنانة أمينة خليل.

أبطال مسلسل سيد الناس 

مسلسل سيد الناس، مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولة العمل كل من: عمرو سعد، إيمان العاصي، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهيم، أحمد رزق، طارق النهري، رضا إدريس، ريم سامي، ومنة فضالي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، ومن المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.


ويبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أولي مشاهده في مسلسله الجديد سيد الناس مطلع نوفمبر المقبل، ويقوم المخرج محمد سامي بمعاينة أماكن التصوير حاليًا، حيث سيتم التصوير بأحد الديكورات الشعبية للعمل.

ويشارك الفنان عمرو سعد حاليًا في فيلم الغربان  ويجسد شخصية إمام بلزاك، وتشاركه في بطولة الفيلم مي عمر، وتجسد شخصية أهارا قائدة جيوش الغربان.

تدور أحداث الفيلم حول عداوة تتحول إلى قصة حب وتتوالى الأحداث، ويشارك فيه كل من محمد علاء، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، صفاء الطوخي، أحمد بدير، جميل برسوم، محمود البزاوي، عبد العزيز مخيون، وإخراج ياسين حسن. 

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