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سياسة

التجمع يعقد منتدى عن قانون الإجراءات الجنائية الأربعاء المقبل

النائب سيد عبد العال،
النائب سيد عبد العال، فيتو

يعقد حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ منتدى خالد محيى الدين للموسم الخاص تحت عنوان ماذا نريد من قانون الإجراءات الجنائية حيث يتضمن المنتدى مجموعة من المحاور الاساسية التى اثارت الجدل داخل المجتمع، وذلك فى السادسة والنصف مساء الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024 بالمقر المركزى لحزب التجمع بميدان طلعت حرب. 

المواد الخلافية بقانون الاجراءات الجنائية 

وأكد المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتثقيف أن المنتدى سوف يناقش قضية الحبس الاحتياطى والتوصيات التى خرجت من الحوار الوطنى بالإضافة إلى مناقشة المواد الخلافية والتى واجهت برفض من جانب بعض الأحزاب ونقابتى الصحفيين والمحامين وغيرها من المواد الأخرى التى يتضمنها القانون 

وتابع المنتدى سوف يستضيف مجموعة من المتحدثين بالمنتدى هم حسين الجمال الأمين العام السابق لنقابة المحامين،والنائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب،النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد للحزب. 

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