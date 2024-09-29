الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد الكلية الملكية البريطانية للجراحين

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد الكلية الملكية البريطانية

 استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، وفد الكلية الملكية البريطانية للجراحيين بأدنبرة برئاسة الدكتور روان باركس، بهدف التباحث والتعاون لتوفير برامج تدريب معتمدة لطلاب كلية طب الأسنان لتوفير المهارات اللازمة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الدولي، والعمل على تطوير وتوصيف مناهج الكلية لتتناسب مع متطلبات التصنيف الدولية، فضلًا عن التعاون في تدريب محاضرين معتمدين، وتأهيل مُمتحنين، وتنفيذ عدة برامج مشتركة في التعليم المستمر والدراسات العليا مع الجامعة.

 

المشدد 7 سنوات لعاطلين متهمين بسرقة الهواتف المحمولة في النزهة

مسئول عسكري إسرائيلي: حزب الله يخطط لقصف تل أبيب

وشهد اللقاء من جانب جامعة الإسكندرية الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون التعاون الدولي والجامعات الدولية، والدكتورة بشرى سالم مساعد رئيس الجامعة للتصنيفات الدولية، والدكتور أحمد عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء على أهمية هذا التعاون الذى يضع جامعة الإسكندرية على أعتاب نقلة نوعية تُعزز مكانة التعليم العالى بجامعة الإسكندرية عالميًا، والذى يأتي تأكيدًا لجودة التعليم العالي المصري، وثقة الجهات الدولية في جامعاتنا، وأشاد رئيس الجامعة بالمميزات الجديدة التي يضيفها هذا التعاون، إذ يساهم في تمكين الممارسة المهنية لطلاب كلية طب الأسنان على نطاق واسع وفتح أبواب عمل أكبر للخريجين المصريين في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وتدريب الأطباء واعتماد الدرجات التخصصية لكلية طب الأسنان من متطلبات الزمالات التخصصية المختلفة، وعيادات الكلية كمركز تدريب أكلينيكى، وإجراء الامتحانات الخاصة بامتحان الزمالة الإلكترونية، كما ثمّن على علاقات التعاون البناءة التي تجمع بين جامعة الإسكندرية والجامعات البريطانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمى فى العديد من التخصصات الأكاديمية.

وأعرب البروفيسور روان باركس عن سعادته بهذا التعاون الذي يُركز بشكل أساسي على عمل معايير عالمية لممارسات الجراحة وطب الأسنان، ورحب بنقل خبرات الجمعية في مجال طب الأسنان إلى جامعة الإسكندرية، للمساعدة في  تطوير هذا المجال، وتعزيز فرص خريجي هذا التخصص في الحصول على فرص عمل متنوعة محليًا وأقليميا ودوليًا، كما أبدى رئيس الوفد اهتمامه بالتعاون بين الكلية الملكية البريطانية للجراحيين بأدنبرة وكلية الطب جامعة الإسكندرية خاصة فى مجال عقد امتحانات زمالة كلية الجراحين الملكية الجراحة بكلية الطب، والتنسيق بين الطرفين لتنفيذ هذا التعاون.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض تقديمي عن جامعة الإسكندرية والخطوات التى اتخذتها نحو تدويل التعليم والتعاون مع الجامعات العالمية، والاتفاقيات والشراكات الدولية والدرجات المشتركة والمزدوجة مع الجامعات الدولية، والفروع الدولية بتشاد وجنوب السودان، والتوسع لإنشاء فروع دولية على أرض الجامعة ببرج العرب، والمجمع الجديد لكلية طب الأسنان.

 وتلى ذلك قيام وفد الكلية الملكية البريطانية بجولة تفقدية لمبانى ومعامل كلية طب الأسنان، والمجمع الجديد بأبيس للتعرف على التجهيزات والإمكانيات المتاحة هناك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة الاسكندرية اخبار بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية

مواد متعلقة

مديرو مدارس من عالم تاني.. كيف استقبلوا طلابهم ببداية العام الدراسي (فيديو جراف)

وزير التعليم يعتمد نظام الفترة الواحدة في المدارس الرسمية للغات والمتميزة

كامل الوزير: تشكيل جمعية للإشراف على أعمال الصيانة في كل منطقة صناعية

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة مهاتير محمد في مسجده بماليزيا (صور)

السيسي للمصريين: انتبهوا.. الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت كمًّا كبيرًا من الشائعات

آبي أحمد في ورطة، خسائر الجيش الإثيوبي بالآلاف وقوات فانو تقترب من أديس أبابا

10 رسائل وتحذيرات قوية من السيسي في حفل خريجي أكاديمية الشرطة 2024

أول بيان من الجيش اللبناني بعد استشهاد حسن نصر الله

السيسي: المنطقة تمر بظروف صعبة ونحرص على توازن سياستنا

زحام على سحب كراسات حجز شقق «جنة» في المنصورة الجديدة (فيديو وصور)

السيسي يكشف خسائر قناة السويس نتيجة للأحداث الجارية

منوعات

المزيد

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أخطاء يجب تجنبها عند قياس ضغط الدم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا لا يوجد "الأكبر" ضمن أسماء الله الحسنى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية