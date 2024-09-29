رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد الكلية الملكية البريطانية للجراحين

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، وفد الكلية الملكية البريطانية للجراحيين بأدنبرة برئاسة الدكتور روان باركس، بهدف التباحث والتعاون لتوفير برامج تدريب معتمدة لطلاب كلية طب الأسنان لتوفير المهارات اللازمة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الدولي، والعمل على تطوير وتوصيف مناهج الكلية لتتناسب مع متطلبات التصنيف الدولية، فضلًا عن التعاون في تدريب محاضرين معتمدين، وتأهيل مُمتحنين، وتنفيذ عدة برامج مشتركة في التعليم المستمر والدراسات العليا مع الجامعة.

وشهد اللقاء من جانب جامعة الإسكندرية الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون التعاون الدولي والجامعات الدولية، والدكتورة بشرى سالم مساعد رئيس الجامعة للتصنيفات الدولية، والدكتور أحمد عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء على أهمية هذا التعاون الذى يضع جامعة الإسكندرية على أعتاب نقلة نوعية تُعزز مكانة التعليم العالى بجامعة الإسكندرية عالميًا، والذى يأتي تأكيدًا لجودة التعليم العالي المصري، وثقة الجهات الدولية في جامعاتنا، وأشاد رئيس الجامعة بالمميزات الجديدة التي يضيفها هذا التعاون، إذ يساهم في تمكين الممارسة المهنية لطلاب كلية طب الأسنان على نطاق واسع وفتح أبواب عمل أكبر للخريجين المصريين في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وتدريب الأطباء واعتماد الدرجات التخصصية لكلية طب الأسنان من متطلبات الزمالات التخصصية المختلفة، وعيادات الكلية كمركز تدريب أكلينيكى، وإجراء الامتحانات الخاصة بامتحان الزمالة الإلكترونية، كما ثمّن على علاقات التعاون البناءة التي تجمع بين جامعة الإسكندرية والجامعات البريطانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمى فى العديد من التخصصات الأكاديمية.

وأعرب البروفيسور روان باركس عن سعادته بهذا التعاون الذي يُركز بشكل أساسي على عمل معايير عالمية لممارسات الجراحة وطب الأسنان، ورحب بنقل خبرات الجمعية في مجال طب الأسنان إلى جامعة الإسكندرية، للمساعدة في تطوير هذا المجال، وتعزيز فرص خريجي هذا التخصص في الحصول على فرص عمل متنوعة محليًا وأقليميا ودوليًا، كما أبدى رئيس الوفد اهتمامه بالتعاون بين الكلية الملكية البريطانية للجراحيين بأدنبرة وكلية الطب جامعة الإسكندرية خاصة فى مجال عقد امتحانات زمالة كلية الجراحين الملكية الجراحة بكلية الطب، والتنسيق بين الطرفين لتنفيذ هذا التعاون.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض تقديمي عن جامعة الإسكندرية والخطوات التى اتخذتها نحو تدويل التعليم والتعاون مع الجامعات العالمية، والاتفاقيات والشراكات الدولية والدرجات المشتركة والمزدوجة مع الجامعات الدولية، والفروع الدولية بتشاد وجنوب السودان، والتوسع لإنشاء فروع دولية على أرض الجامعة ببرج العرب، والمجمع الجديد لكلية طب الأسنان.

وتلى ذلك قيام وفد الكلية الملكية البريطانية بجولة تفقدية لمبانى ومعامل كلية طب الأسنان، والمجمع الجديد بأبيس للتعرف على التجهيزات والإمكانيات المتاحة هناك.