المشدد 7 سنوات لعاطلين متهمين بسرقة الهواتف المحمولة في النزهة
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات في سرقة الهواتف المحمولة، والدراجات النارية في النزهة.
كان قسم شرطة النزهة تلقي معلومات تفيد قيام عاطل بسرقة هاتف محمول من مواطن وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم واعترف بالاشتراك مع صديقه في سرقة الهواتف المحمولة
واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الهواتف المحمولة، والدراجات النارية، بأسلوب الخطف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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