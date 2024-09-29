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خارج الحدود

مسئول عسكري إسرائيلي: حزب الله يخطط لقصف تل أبيب

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير لها اليوم الأحد، عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع قوله إن حزب الله بدأ يخطط لقصف تل أبيب.

حزب الله يخطط لقصف تل أبيب 

وأضاف المسؤول أن هاشم صفي الدين -القيادي في حزب الله المرشح لخلافة حسن نصر الله- "بدأ يسيطر على حزب الله وهو أكثر تشددا من نصر الله".

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاجون يبحث زيادة قواته بالشرق الأوسط تحسبا لرد إيران أو حزب الله اللبناني على خلفية اغتيال حسن نصر الله.

 البنتاجون يدرس خيارات مختلفة بعد اغتيال نصر الله

وبحسب القناة فإن خيارات مختلفة لزيادة القوات الأمريكية في المنطقة عرضت على وزير الدفاع  لويد أوستن، الذي ناقش بعضها مع الرئيس جو بايدن ومسؤولي الأمن القومي، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وتذكر القناة  أن الولايات المتحدة لديها حاليا نحو 40 ألف جندي متمركزين في الشرق الأوسط،  وأن البنتاجون، يدرس تعزيز الدفاع الجوي لوحدته في المنطقة

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حزب الله تل أبيب نصر الله

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