وزير التعليم يعتمد نظام الفترة الواحدة في المدارس الرسمية للغات والمتميزة
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات.
اعتماد الفترة الواحدة في المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات
وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تسير الدراسة في المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات بنوعيها على نظام اليوم الواحد يتوسطها فترة راحة، مع شغل فراغات اليوم بأنواع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في قراره، أنه يجوز أن تسير الدراسة في المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات بنوعيها على نظام الفترتين بدلا من اليوم الواحد، حال ازدياد الكثافة.
وأكد وزير التعليم أنه يطبق ذلك القرار مع مراعاة شغل فراغات الفترتين بأنواع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.
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