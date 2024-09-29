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مصرع 100 شخص بسبب الأمطار الغزيرة في نيبال

نيبال، فيتو
نيبال، فيتو

قال مسؤولون اليوم الأحد إن نيبال أغلقت المدارس لـ 3 أيام بعد أن أدت انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدى يومين إلى مصرع 100 شخص وفقدان 67 آخرين.

 

 انهيارات أرضية وفيضانات في نيبال

وأوقفت الفيضانات حركة المرور والأنشطة الطبيعية في وادي كاتمندو حيث سجلت السلطات مصرع 37 شخصا في المنطقة التي يقطنها نحو 4 ملايين نسمة وتضم العاصمة.


وذكرت السلطات أن الطلبة وأولياء أمورهم يواجهون صعوبات جمة في ظل الأضرار التي لحقت ببنايات الكليات والمدارس بسبب الأمطار.

وقال متحدث باسم وزارة التعليم لوكالة "رويترز": "طالبنا السلطات المعنية بإغلاق المدارس في المناطق المتضررة 3 أيام".

وتوقع أحد خبراء الطقس في البلاد بأن الأمطار ستتراجع اليوم الأحد في الكثير من المناطق، ورأى أن من غير المرجح هطول أمطار غزيرة اليوم.

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