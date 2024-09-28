جولة مفاجئة من وكيل الصحة بالبحيرة لمركز طب الأسرة بقرية النجاح

أجرى الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولة مفاجئة لمركز طب الأسرة بقرية النجاح التابع للإدارة الصحية بالتحرير، فى اطار المتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين فى جميع المنشآت الصحية.

جاء ذلك وفقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وذلك لمتابعة سير العمل، ومدى الإنضباط الإداري، والتأكد من وجود فرق العمل بمبادرة ١٠٠ يوم صحة فى أماكن تواجدها، وكذلك الاطمئنان على توافر الأدوية والطعوم، ومدى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والطعوم

تابع وكيل الوزارة سير العمل بالوحدة، ومر على أقسامها المختلفة والعيادات، وتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات والطعوم ، وأثناء المرور شدد على ارتداء الزي لجميع أفراد الفريق الطبي، والإلتزام التام بالتواجد فى أماكن العمل المخصصة لفريق العمل، والإلتزام بالإنضباط الإداري فى جميع فترات العمل، حيث تعد وحدة طب الأسرة بقرية النجاح من وحدات التطوير - المرحلة الأولى - ضمن المبادرة الرئاسية التى يتم العمل بها على مدار ٢٤ ساعة.

التأكيد على الرائدات الريفيات بضرورة الإهتمام بتكثيف التوعية للسيدات



كما تابع العمل بعيادة تنظيم الأسرة بالوحدة، والإطلاع على السجلات الخاصة بالعمل، وشدد على القائمات على العمل بالعيادة بالتركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، مثل اللولب، وحثهم على العمل على رفع مؤشرات الأداء، والتأكيد على الرائدات الريفيات بضرورة الإهتمام بتكثيف التوعية للسيدات بتلك الوسائل طويلة المدى، كذلك إعداد تقرير يومي وسجل خاص بالزيارات يتم فيه تسجيل كافة المعلومات عن الزيارات التى يقمن بها.



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