إسرائيل تتوسع في غاراتها على عدة مدن لبنانية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، غارات جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت ومدينة صور ومناطق في جنوب وشرقي البلاد.

طائرات الاحتلال تقصف أهدافا جديدة في بيروت

ووفق وكالة "الأناضول" فقد قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجددًا في وقت مبكر عدة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى اندلاع النيران بالمواقع المستهدفة.

وأشارت الوكالة إلى أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن دمار كبير بالمباني المستهدفة والمحيطة بها.

وفي مناطق جنوبي لبنان، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مركزا للدفاع المدني يتبع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بلدة طير دبا، ما أدى إلى سقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

سلسلة غارات عنيفة على عدة مدن لبنانية

كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة غارات عنيفة ومكثفة مدينة صور وبلدتي كفر شوبا وكفر كلا (جنوب) ومدينة الهرمل ومحيطها (شرق)، بحسب "الأناضول".

ومنذ فجر أمس كثف الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل غير مسبوق منذ حرب يوليو 2006، غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدات عدة جنوب البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة اعتزامها إخلاء المستشفيات في الضاحية الجنوبية "بسبب تطورات العدوان الإسرائيلي" وفق بيان لها.