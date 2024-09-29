الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة اختيار مدير كرة جديد بعد خسارة السوبر الإفريقي

سامي قمصان مدرب الأهلي
سامي قمصان مدرب الأهلي

النادي الأهلي، أكدت مصادر داخل الأهلي أن شركة الكرة ولجنة التخطيط لم يتطرقا تماما لفكرة اختيار مدير كرة جديد لتولي المهمة خلفا لسامي قمصان مدرب الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة. 

وأضافت المصادر أن قمصان مستمر في منصبه وما تردد بشأن رحيله عن منصبه غير صحيح ولم يتم التطرق اليه. 

كما كشف مصدر داخل الأهلي موقف محمد الشناوي حارس مرمي الفريق من العودة إلي دكة البدلاء في بطولة السوبر المصري الشهر المقبل خاصة بعد خسارة السوبر الإفريقي أمس الأول أمام الزمالك. 

وقال المصدر: الشناوي سيحتفظ بمكانه أساسيا في تشكيلة الأهلي ولا مساس باللاعب الذي يرفض  الجهاز الفني تحميله مسؤولية خسارة اللقب الإفريقي للموسم الثاني على التوالي. 

وقال مصدر داخل الأهلي أن هناك جلسة سوف تجمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني للفريق في حضور لجنة التخطيط بعد عودة السويسري من أجازته لمناقشة تقرير خسارة السوبر الإفريقي والاستعداد لمنافسات كأس السوبر المصري. 

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي الدفع بالمغربي أشرف داري لاعب الفريق بشكل أساسي في بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات والذي يقام خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر المقبل. 

وحذر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعب الفريق عمر الساعي من استخدام السوشيال ميديا بشكل يورطه في أزمات مع الجماهير وذلك بعد ستوري اللاعب امس الذي آثار جدلا عقب عودة بعثة الفريق من السعودية عقب خسارة السوبر الإفريقي. 

ويدرس مسئولو النادي الأهلي تشكيل لجنة لإدارة وتنظيم مباراة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال المقرر لها 29 أكتوبر القادم على ستاد القاهرة الدولى حيث طلب الأهلي الحصول على السعة الجماهيرية الكاملة في هذه المباراة.

ومن المقرر أن يخضع محمد هاني لاعب الأهلي لفحوصات طبية جديدة اليوم لحسم تشخيص إصابته التي تعرض لها في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك في ركبته حيث أثبتت الفحوصات الطبية الأولية إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة ولكن اللاعب يخضع لفحص طبي جديد اليوم. 

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك ليلة أمس الأول.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 20 الجاري حتى 24 من الشهر ذاته. 

وخسر النادي الأهلي  لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما  امس الأول على ملعب المملكة “أرينا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأهلي كولر سامي قمصان

مواد متعلقة

هشام يكن يصدم الزملكاوية بشأن صحة ركلة جزاء الأهلي أمام الزمالك

أخبار الرياضة اليوم: شيكابالا يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك.. صدمة في الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب قراري كولر وجوميز.. حقيقة تسبب السحر في مرض مؤمن زكريا

الأكثر قراءة

تشققات وتسريب مياه بسد السرج، خبيرة ترسيم حدود تكشف قرب انهياره (فيديو)

قبل الإعلان عن الصفقة، تفاصيل تعاقد الزمالك مع كوستا

كرة اليد، 3 سيناريوهات تصعد بالأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية

بعد العودة للعمل به، ما هي آخر التعديلات بقانون البناء الموحد؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة اختيار مدير كرة جديد بعد خسارة السوبر الإفريقي

قائمة أوائل الخريجين في أكاديمية الشرطة 2024

آبي أحمد في ورطة، خسائر الجيش الإثيوبي بالآلاف وقوات فانو تقترب من أديس أبابا

خبير استراتيجي: رأس نتنياهو ستكون ثمنًا لاغتيال حسن نصر الله

منوعات

المزيد

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

رسائل وتصريحات السيسي في حفل أكاديمية الشرطة 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم الذين لن يستطيع إبليس إغواءهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

لماذا لا يوجد "الأكبر" ضمن أسماء الله الحسنى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

المزيد
الجريدة الرسمية