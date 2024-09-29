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ثقافة وفنون

أمي التانية وتاج راسي، شقيق شيرين عبد الوهاب يرد على اعتذارها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وشقيقها، فيتو

رد محمد عبد الوهاب، شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب على اعتذارها وذلك بعد الخلافات التي كانت بينهما الفترة الأخيرة.

 

شقيق شيرين عبد الوهاب يرد على اعتذارها له 


وقال محمد عبد الوهاب خلال خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أولا أنتي أختي الكبيرة وأمي التانية وأنا تحت رجلك مفيش أم وأخت كبيرة تتأسف لابنها أنا تحت رجلك وأنتي تاج راسي أنا بس بعدت عشان أصون كرامتي والمشاكل مكنتش مشاكلك انتي”.

وأضاف: “كانت مشاكل حد تاني جمبك الله يسهله المهم عندي إنك توقفي على رجلك وتكسري الوطن العربي كله كعادتك وانتي بالفعل كسرتي الأرض ربنا يحفظك ويحفظ بناتك”.
 

 

شيرين تعتذر لشقيقها 

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد اعتذرت لشقيقها محمد بعد خلافاتهما التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وكتبت "شيرين" تدوينة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا؛ عشان في يوم خيّرني بينه وبين اللي كنت متجوزاه".

تابعت: "ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا.. بس أنت صح، وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها".

واختتمت "شيرين": "أنا بعتك بأرخص تمن.. ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

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