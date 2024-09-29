فيفا يكشف عن ملاعب كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

كأس العالم للأندية 2025، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تفاصيل جديدة للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، في نظامها الجديد والتي ستنطلق العام المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، في شكله الجديد، بمشاركة 32 فريقا بمشاركة الأهلي خلال الفترة بين 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل.



ويمثل الأهلي قارة إفريقيا في مونديال الأندية، إلى جانب الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.

وتتضمن تلك البطولة كذلك 4 فرق آسيوية، 12 ناديًا من قارة أوروبا، 4 فرق من الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي)، فريق من أوقيانوسيا، 6 فرق من أمريكا الجنوبية، إلى جانب فريق يمثل البلد المضيف.

وكشف فيفا، في بيان رسمي، عن الملاعب التي ستشهد استضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، في ثوبها الجديد.



ووفقا لما جاء عبر البيان، فإن 12 ملعبًا سيستضيف منافسات كأس العالم للأندية 2025، والبالغ عددها 63 مباراة.



ستقام المباريات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وستكون المباراة النهائية في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، على بعد خمسة أميال من مدينة نيويورك.

ملاعب كأس العالم للأندية 2025



ملعب مرسيدس بنز.

ملعب بنك أمريكا.

ملعب تي كيو إل.

ملعب روز بول.

ملعب هارد روك.

ملعب جيوديس بارك.

ملعب ميتلايف.

ملعب كامبينج وورلد.

ملعب إنتر أند كو.

ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

ملعب لومن فيلد.

ملعب أودي فيلد.

وضمن 30 فريقًا تأهلهم إلى البطولة المرموقة، حيث يتبقى مقعدين فقط في الوقت الحالي.

وسيتم تقسيم الـ32 فريقًا، في البطولة، على 8 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل صاحب الصدارة والوصافة في كل مجموعة إلى دور الـ16.

وستكون مرحلة خروج المغلوب، من دور الـ16 إلى النهائي، مكونة من مباراة واحدة، ولا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث.