"فيفا" يكشف مساء اليوم عن المدن والملاعب التي تستضيف كأس العالم للأندية

مساء اليوم، تصل بطولة كأس العالم للأندية الجديدة إلى مرحلة مهمة اليوم السبت عندما يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن المدن والملاعب التي ستستضيف البطولة، على الهواء مباشرة من مهرجان المواطن العالمي في نيويورك.

تمثل البطولة التي ستقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، أكبر حدث عالمي مستقل لكرة القدم على الإطلاق يتم تنظيمه في الولايات المتحدة والعالم، بمشاركة أفضل 32 ناديًا من جميع أنحاء العالم.

إنجازات النادي الأهلي في مسيرته الكروية

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد نشر، عبر موقعه الرسمي، تقريرًا للحديث عن إنجازات النادي الأهلي في مسيرته الكروية، والتي أسفرت عن مشاركته في بطولتي الإنتركونتيننتال 2024 وكأس العالم للأندية 2025.

وأوضح الاتحاد في تقريره أن الأهلي سيطر على القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة، كما فاز في المباراة الأخيرة على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 6-0 في مجموع المواجهتين. السعودية.

وفي السياق، رد الاتحاد الدولي لكرة القدم، على الشائعات التي انتشرت في عدة مواقع وصحف أوروبية، بشأن إمكانية إلغاء منافسات كأس العالم للأندية 2025 بسبب وجود أزمات متعلقة بالبث الفضائي، وعدم وجود رعاة للبطولة المستحدثة بنظامها الجديد.

وكشف مصدر أنه تحدد اليوم السبت 28 سبتمبر، الساعة 10 مساءً بتوقيت جرينتش، 6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، للإعلان على الهواء مباشرة عن المدن والولايات المستضيفة لكأس العالم للأندية 2025، بما في ذلك الإعلان عن ملعب المباراة الافتتاحية وملعب المباراة النهائية.