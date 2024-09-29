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رياضة

محمد طارق: هناك صفقات قادمة للزمالك

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

تحدث محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وقال محمد طارق في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"أي مباراة للزمالك أثق في الفوز بها، والفريق نجح في الفوز بمباراتين في الملعب والمدرجات".

وأضاف: "هناك صفقات قادمة في الطريق، ولن نتأخر عن أي شيء يفيد الفريق".

وأردف: "شيكابالا تمكن من معادلة خالد الغندور بأكثر تتويجا بالبطولات في تاريخ الزمالك".

الزمالك اسم كبير

واختتم حديثه قائلًا: "الزمالك اسم كبير ولا نسمح لأحد بالحديث عليه بشكل غير لائق".

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز ضد الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

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