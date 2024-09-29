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رياضة

أيمن منصور: الزمالك يمتلك قائدين وكنت واثق من الفوز بالسوبر الإفريقي

أيمن منصور، فيتو
أيمن منصور، فيتو

تحدث أيمن منصور نجم الزمالك السابق، عن تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وقال أيمن منصور في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"لاعبو الزمالك صنعوا الحدث في مباراة السوبر الإفريقي وذكروني بسوبر 1994، شعرت في أول دقائق المباراة بطمأنينة كبيرة وكنت أثق في الفوز".

الزمالك يمتلك قائدين

وأضاف: "الزمالك يمتلك قائدين عبد الله السعيد داخل الملعب وشيكابالا من الخارج".

واختتم حديثه قائلًا: "الجميع يطلق عليا اسم "السوبر" بسبب هدفي أمام الأهلي في السوبر الإفريقي عام 1994".

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز ضد الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

 

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