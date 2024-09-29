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رياضة

رقم سلبي لبرشلونة مع ركلات الجزاء في الليجا

برشلونة
برشلونة

تلقى برشلونة خسارة كبيرة أمام مضيفه أوساسونا بنتيجة 2-4، مساء السبت، في إطار الجولة الثامنة من عمر الليجا، على ملعب أل سادار.

وأسقط سيرجي دومينجيز لاعب البارسا، أنتي بوديمير، داخل منطقة الجزاء، ليحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح أوساسونا.

وسجل اللاعب الكرواتي ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 27، مسجلا الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

شباك برشلونة تستقبل 4 ركلات جزاء آخر 15 مباراة بالليجا

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن شباك نادي برشلونة استقبلت 4 ركلات جزاء في آخر 15 مباراة بالليجا، وهو عدد أكبر مما استقبله الفريق الكتالوني في مبارياته 77 السابقة (3 ركلات).

وتجمد رصيد البارسا عند 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، مقابل 14 نقطة لفريق أوساسونا بالمركز السادس.

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