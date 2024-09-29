أوساسونا يضرب برشلونة 4-2 ويذيقه الخسارة الأولى في الليجا

حقق فريق أوساسونا فوزا كبيرا على نظيره برشلونة، بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آل سادار" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الليجا ليذيق البرسا الخسارة الأولي بالدوري هذا الموسم.

أهداف مباراة برشلونة وأوساسونا

تقدم أوساسونا عن طريق اللاعب أنتي بوديمير في الدقيقة 18 وبراين زاراجوز في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني قلص برشلونة الفارق في الدقيقة 53 بعد خطأ فادح من جانب حارس أوساسونا الذي مرر الكرة بطريقة غير متقنة تجاه زميله، ولكن باو فيكتور لاعب برشلونة استغل الفرصة ولحق بالكرة ليسددها في شباك أصحاب الأرض ولم يتمكن الحارس من الإمساك بها.

وفي الدقيقة 72 عزز أوساسونا تقدمه بالهدف الثالث عن طريق انتي بوديمير من ضربة جزاء بعد عرقلة من جانب سيرجي دومينجيز.

ونجح أوساسونا في تعزيز تقدمه بالهدف الرابع بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من جانب أبيل بريتونيس ليفاجئ بينيا الذي لم ينجح في التعامل مع الكرة بالدقيقة 85.

وفي الدقيقة 89 نجح برشلونة في تقليص الفارق بإحراز الهدف الثاني عن طريق لامين يامال بعد تسديدة بارعة من خارج منطقة الجزاء.

تشكيل برشلونة أمام أوساسونا

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:"

في حراسة المرمى إنياكي بينيا

في خط الدفاع: جول كوندي – سيرجي دومينجيز – باو كوبارسي – جيرارد مارتين

في خط الوسط: بابلو توري – إريك جارسيا – بيدري

في خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – باو فيكتور

وشهد تشكيل برشلونة جلوس لامين جمال ورافينيا على مقاعد البدلاء.

و بهذه النتيجة توقف رصيد برشلونة عند 21 نقطة في المركز الأول، في حين تقدم أوساسونا للمركز السادس في جدول الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة.

وعلى صعيد آخر أكد روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة أن زميله في الفريق لامين جمال هو أفضل جناح في العالم، ولكن شرح بعض الأمور الأخرى أكثر أهمية حسب وجهة نظره.

وقال ليفاندوفسكي لموقع بليتشر ريبورت: "أرى لامين جمال أفضل جناح في العالم، لكن مسيرة لاعب كرة القدم طويلة للغاية، في بعض الأحيان ليس من المهم أن تبدأ بشكل جيد، لكن الأكثر أهمية هو كيفية الانتهاء".

وأضاف: "جمال يبلغ من العمر 17 عاما وعليه أن يفكر في السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة وليس فقط سنتين أو ثلاث سنوات، وأتمنى أن محيطه يقول له ذلك".

وأكمل: "أرى أن الجيل الجديد أمامه تحديات كبيرة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، في يوم ما أنت بطل خارق، لكن في اليوم التالي يتم الهجوم عليك".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى له مسيرة جيدة، هو قوي للغاية، لكن ليس من المهم ما يقوله الناس الآن، الأكثر أهمية ما سيقولونه فيما بعد".